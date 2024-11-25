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«Систэм Электрик» расширила серию модульных продуктов для автоматики City9 Set

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) расширила серию модульных продуктов для автоматики City9 Set, выпустив гребенчатые шины и вводные клеммы. Первые позволяют значительно упростить подключение оборудования в распределительном щите, например, City9 Box, поскольку каждая гребенчатая шина серии имеет контактные зубцы, соответствующие вводам подключаемых устройств, то есть позволяет исключить использование кабельных перемычек. При этом вводные клеммы служат для безопасного подключения питающего кабеля и гребенчатой шины в один клеммный терминал.

Для изготовления гребенчатых шин используется термостойкий пластик, который прошел испытание раскаленным металлическим шариком в соответствии с ГОСТ IEC 60898-1-2020. Благодаря этому каждая гребенчатая шина серии City9 Set способна выдерживать термическое действие сверхтоков без нарушения конструкции, что обеспечивает высокий уровень пожарной безопасности и повышает надежность системы автоматики. В комплект поставки шин включены боковые заглушки с классом защиты IP20, установка которых обязательна.

Модульная конструкция шины позволяет легко адаптировать ее под конкретные проекты. Так, гребенчатая шина City9 Set выпускается в двух видах – на 12 и 57 модулей, которые в свою очередь имеют одно-, двух- или трехфазные версии. Такая конструкция позволяет разрезать или распилить шину на необходимое для подключения конкретного оборудования число модулей. При этом номинальный ток шин составляет 63 А. Кроме того, в ассортименте City9 Set предусмотрены защитные колпачки для неподключенных зубцов и дополнительные боковые заглушки.

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Бизнес

Наряду с новыми продуктами – гребенчатыми шинами и вводными клеммами – семейство модульного оборудования City9 Set объединяет ассортимент автоматических выключателей (АВ), выключателей дифференциального тока (ВДТ), автоматических выключателей дифференциального тока (АВДТ), контакторов с ручным управлением (СТ) и выключателей нагрузки (ВН). В рамках данной серии доступны высоконадежные проверенные автоматы с отключающей способностью 4,5 и 6 кА. Модульные устройства City9 Set имеют все необходимые сертификаты, монтируются на стандартную DIN-рейку и совместимы с распределительными щитками City9 Box.

Новые гребенчатые шины и вводные клеммы серии City9 Set уже доступны для заказа в компании «АРМО-Системы».

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