Управляй электрооборудованием с мобильного телефона: сервис ePRO24 от EKF

EKF выводит на рынок новинку – сервис ePRO24 для удаленного контроля и управления электрикой в доме, квартире, офисе, торговом или производственном помещении. С его помощью можно включать-выключать электрооборудование и отслеживать состояние электросети из любой точки мира.

Современные распределительные шкафы содержат значительно больше оборудования, чем 10 лет назад. Сегодня внутри электрощита находятся не только стандартные счетчики учета электроэнергии, автоматические выключатели и УЗО. В зависимости от проекта, в нем могут устанавливать УЗДП, различные таймеры и реле, например, устройства для контроля напряжения, регулирования освещения в комнате или температуры теплого пола.

Для управления многообразием оборудования в электрощите компания EKF разработала ePRO24 – контроллер, подключаемый к интернету по Wi-Fi или GSM, и web-приложение для него.

Мобильное приложение

«Сервис позволяет в реальном времени управлять потребителями электроэнергии, нажимая на соответствующие иконки. Так, если забыть выключить свет при выходе на работу, сеть можно отключить уже по дороге прямо с мобильного телефона», – сказал директор по стратегическому развитию EKF Дмитрий Кучеров.

Приложение также показывает данные о состоянии защитной аппаратуры, например, включены ли прямо сейчас автоматы, УЗО и УЗДП. Если они отключены, то можно сделать вывод, что произошла какая-то авария, и оперативно на это среагировать.

Контроллер

Один контроллер дает возможность управлять работой четырех электроточек (например, лампочек, розеток, плиты и стиральной машины) и отслеживать состояние шести защитных приборов. С помощью модулей расширения количество управляемых точек можно увеличить до 36, а контролируемых устройств – до 54.

Для того чтобы электрикам, сборщикам, строителям было проще с справиться с проектированием электрощитов, компания EKF создала онлайн-калькулятор SmartBox. Он помогает подобрать устройства на основе индивидуальных особенностей жилого, коммерческого или промышленного объекта. На вкладке с контроллерами в проект щита можно включить ePRO24. Исходя из заданных параметров, программа составляет схему и спецификацию, которую можно скачать и использовать при сборке шкафа.

Контроллеры ePRO24 выпускаются в модульном исполнении, устанавливаются на DIN-рейку, имеют в составе перекидное реле и оптическую развязку входов. Для удобного монтажа устройства оснащены съемными клеммами.