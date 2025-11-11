Разделы

Компания «Электрорешения» разработала решение для комплектной трансформаторной подстанции

Компания «Электрорешения», представитель бренда EKF в России, разработала комплексное решение по вводу и распределению электроэнергии для комплектной трансформаторной подстанции (КТП). Оборудование бренда показало безотказную работу в различных условиях, поэтому крупное производство Красноярска сделало выбор в его пользу.

На данный момент оборудовано 10 КТП. Решение включает воздушные выключатели ВА-45 и автоматический выключатель ВА-99М, призванные надежно защитить подключенные электрические сети.

Автоматические выключатели серии ВА-45 с номинальным током до 6300 А предназначены для проведения тока в нормальном режиме и защиты от сверхтоков в случае коротких замыканий и перегрузок. Они используются в трехфазных электрических сетях переменного тока с напряжением до 690 В и частотой 50 Гц. Эти выключатели устанавливаются в качестве вводных, обеспечивая защиту отходящих линий, а также в схемах автоматического включения резервного питания.

Автоматические выключатели в литом корпусе ВА-99М разработаны с учетом соответствующих требований рынка и международных стандартов. Устройства рассчитаны на номинальный ток от 16 до 1250 А и предназначены для применения в сетях с номинальным напряжением до 690 В. Широкий ряд номинальных токов позволяет точно подобрать устройство для конкретных условий эксплуатации. ВА-99М не только обеспечивает защиту, но и повышает эффективность и надежность электроснабжения благодаря широкому ассортименту аксессуаров.

Малогабаритные контакторы КМЭ управляют исполнительными механизмами системы, обеспечивая безопасную коммутацию высоких токов.

Для удобного распределения питания использован распределительный блок КБР на DIN-рейку и монтажную панель 250 A из обновленной линейки Proxima. Защиту сети осуществляет модульное оборудование: автоматический выключатель ВА 47-63N и дифференциальный автомат АД-32.

Контроль параметров в КТП производится с помощью вольтметров VMA-721 и амперметров AMA-721, подключаемых через трансформаторы тока ТТЕ.

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
Цифровизация

Реле температуры с дисплеем RT-820M помогает поддерживать заданный температурный режим, чтобы не допустить перегрев оборудования.

Также в КТП устанавливается фотореле на DIN-рейку с выносным датчиком, которое обеспечивает нужное освещение, помогая экономить электроэнергию.

Надежная работа КТП на оборудовании бренда EKF минимизирует риски внезапных отключений электроэнергии, что особенно важно для непрерывных производственных процессов.

КТП на производстве позволяет оптимизировать потребление электроэнергии, отрегулировав нагрузку на разные участки сети, что способствует экономии ресурсов, а также помогает избежать перегрузок. Защитные устройства и системы автоматизации, которыми оборудуют КТП, снижают риск аварий, предотвращая повреждения оборудования из-за перепадов напряжения, коротких замыканий и других нештатных ситуаций. Также трансформаторные подстанции предоставляют возможность гибко настраивать систему электроснабжения: добавлять новые линии, увеличивать мощность и адаптировать систему под изменяющиеся потребности производства.

