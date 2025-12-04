В России налажено серийное производство шредера для уничтожения документов уровня «Совершенно секретно»

Компания ООО ТД «ГЛС», российский разработчик и производитель офисной техники объявляет о старте серийного производства новой модели шредера «Гелеос МК50-7+». Устройство предназначено для гарантированного уничтожения носителей информации, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне («Секретно» и «Особо секретно»). Об этом CNews сообщили представители ООО ТД «ГЛС».

Новая модель разработана с учетом специальных требований государственных и муниципальных заказчиков и обладает ключевым преимуществом для участия в закупках — подтвержденным российским происхождением. Шредер «Гелеос МК50-7+» — одно из первых устройств в своей категории, имеющее сертификат СТ-1 и внесенное в реестр промышленной продукции Минпромторга России, что обеспечивает ему приоритет при проведении конкурсов и аукционов с применением национального режима (Постановление Правительства России от 17 июля 2015 г. № 719).

Шредер «Гелеос МК50-7+» соответствует самым строгим стандартам утилизации конфиденциальных данных. По международным стандартам DIN 66399 и DIN 32757 устройство обеспечивает уничтожение бумажных носителей (уровень P-7), а также оптических носителей и банковских карт.

«Запуск в производство шредера МК50-7+ — это решение задачи удовлетворения растущего спроса со стороны государственного сектора на надежное отечественное оборудование в области информационной безопасности, — отметил Игорь Горбунов, генеральный директор ООО ТД «ГЛС».

Модель оснащена комплексом интеллектуальных систем для бесперебойной работы в условиях интенсивной нагрузки: автоматический старт/стоп и реверс для предотвращения замятий; защита от перегрева и автостоп при заполнении приемной корзины; световая индикация, которая своевременно оповещает о всех состояниях устройства; интуитивно понятная панель управления на русском языке; инструкция полностью на русском языке.