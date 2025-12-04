Разделы

Техника
|

В России налажено серийное производство шредера для уничтожения документов уровня «Совершенно секретно»

Компания ООО ТД «ГЛС», российский разработчик и производитель офисной техники объявляет о старте серийного производства новой модели шредера «Гелеос МК50-7+». Устройство предназначено для гарантированного уничтожения носителей информации, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне («Секретно» и «Особо секретно»). Об этом CNews сообщили представители ООО ТД «ГЛС».

Новая модель разработана с учетом специальных требований государственных и муниципальных заказчиков и обладает ключевым преимуществом для участия в закупках — подтвержденным российским происхождением. Шредер «Гелеос МК50-7+» — одно из первых устройств в своей категории, имеющее сертификат СТ-1 и внесенное в реестр промышленной продукции Минпромторга России, что обеспечивает ему приоритет при проведении конкурсов и аукционов с применением национального режима (Постановление Правительства России от 17 июля 2015 г. № 719).

Шредер «Гелеос МК50-7+» соответствует самым строгим стандартам утилизации конфиденциальных данных. По международным стандартам DIN 66399 и DIN 32757 устройство обеспечивает уничтожение бумажных носителей (уровень P-7), а также оптических носителей и банковских карт.

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы
Цифровизация

«Запуск в производство шредера МК50-7+ — это решение задачи удовлетворения растущего спроса со стороны государственного сектора на надежное отечественное оборудование в области информационной безопасности, — отметил Игорь Горбунов, генеральный директор ООО ТД «ГЛС».

Модель оснащена комплексом интеллектуальных систем для бесперебойной работы в условиях интенсивной нагрузки: автоматический старт/стоп и реверс для предотвращения замятий; защита от перегрева и автостоп при заполнении приемной корзины; световая индикация, которая своевременно оповещает о всех состояниях устройства; интуитивно понятная панель управления на русском языке; инструкция полностью на русском языке.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как организована защита данных в СУБД Postgres Pro

Власти ужесточают требования по признанию электросчетчиков отечественными. Чипы надо корпусировать в России

Выручка топ-20 поставщиков ИТ-решений для образования за год выросла на 50%

Становится только хуже. Всемирно известный производитель памяти и SSD скоропостижно закрылся на фоне глобального дефицита

Как компании создают вертикальных ИИ-ассистентов внутри своей экосистемы

Будущее современных российских литографов в опасности: Минпромторг отменил критически важные работы

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще