InfoDiode Smart light: новая компактная модель InfoDiode для защиты данных

Компания «АМТ-Груп», разработчик решений для однонаправленной передачи данных, объявила о выводе на рынок нового устройства InfoDiode Smart light. Новое решение представляет собой экономичную модель устройства класса «диод данных» для защиты автономных и критических сегментов инфраструктуры с сохранением всех основных функций обеспечения физически однонаправленной передачи данных.

Основные преимущества нового продукта: стоимость, функциональность и простота внедрения, позволяющие сделать организацию высочайшего уровня защиты рентабельной при точечном применении. Устройство предназначено для развертывания на небольших, часто удаленных, но критически важных объектах промышленности и энергетики, таких как: удаленные подстанции, локальные производственные линии, изолированные исследовательские лаборатории, отдельные цеха, точки производства, добычи, объекты транспорта и инфраструктуры. Снижение стоимости и уменьшение габаритов изделия позволят повысить доступность устройств для организации гарантированного одностороннего канала передачи данных для массового применения на небольших объектах.

InfoDiode Smart light подходит для безопасного сбора данных для мониторинга, сбора телеметрии и организации передачи файлов без риска компрометации исходной защищенной среды.

Ключевые особенности InfoDiode Smart light: экономичность: наличие основных функций для организации физически однонаправленной передачи данных в едином устройстве; универсальность поддерживаемых протоколов: решение позволяет передавать базовые промышленные и сетевые протоколы, включая FTP для файлового обмена, UDP (syslog и иные типы трафика), SNMP trap, Modbus для взаимодействия с оборудованием АСУ ТП и RAW TCP для передачи сырого трафика, в том числе стриминг рабочего стола; простота внедрения и компактность: все компоненты интегрированы в единый корпус для монтажа на DIN-рейку, что позволяет быстро развернуть систему без создания сложной инфраструктуры.

«До сих пор на рынке существует серьезный пробел: классические системы безопасности, в том числе и однонаправленной передачи, часто являются избыточными для небольших, но критически важных объектов. Крупные промышленные холдинги, энергетические компании и операторы критической инфраструктуры остро нуждаются в недорогих, простых в развертывании и администрировании решениях для точечной защиты, – сказал Вячеслав Половинко, руководитель направления собственных продуктов «АМТ-Груп». – Именно эту задачу и призван решить InfoDiode Smart light, делая высочайший уровень кибербезопасности доступным для массового применения на большом количестве небольших объектов критической инфраструктуры, где применение дорогостоящих решений неоправданно и затратно. Это ответ на растущий запрос рынка на гибкие и специализированные решения в эпоху повсеместной цифровизации и растущих угроз для информационных сетей и систем».