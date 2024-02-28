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Dekraft представила новые импульсные источники питания

Бренд низковольтного оборудования Dekraft (входит в состав российской производственной компании «Систэм Электрик») добавил в ассортимент оборудования промышленной автоматизации импульсные источники питания серий ИП-501, ИП-502, ИП-503 и ИП-505.

Импульсные источники питания Dekraft являются полностью электронными приборами с возможностью регулировки выходного напряжения. Они обеспечивают стабилизированное напряжение постоянного тока для программируемых логических контроллеров (ПЛК) и цепи управления оборудования, входящего в состав автоматизированной системы, с возможностью установки на монтажную плату или специальную монтажную шину – DIN-рейку.

Эффективная работа любого оборудования требует стабильного и непрерывного электропитания. Регулируемые блоки питания бренда Dekraft – это надежное оборудование, которое обеспечивает высокий уровень качества питания в промышленных системах и инфраструктурных объектах.

Импульсные источники питания ИП-500 производятся в различных модификациях и могут выдавать регулируемое напряжение от 5 до 48 вольт постоянного тока. Даже в случае значительных перепадов входного напряжения выходное остается неизменным с высокой точностью. Это позволяет использовать блоки питания Dekraft, в том числе в чувствительных электронных системах.

Импульсные источники питания Dekraft обладают рядом преимуществ. Во-первых, они соответствуют нормам класса А по электромагнитной совместимости. Во-вторых, работают в широком диапазоне температур: от -20 ℃ до +70 ℃, что позволяет существенно расширить сферы применения оборудования. Также источники питания обладают низким уровнем пульсации на выходе, а низкое энергопотребление обеспечивает высокий КПД – более 88%. Благодаря встроенной защите от перегрузки нет необходимости использовать дополнительные защитные устройства между источниками питания.

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