Локализация производства промышленного коммуникационного оборудования Kyland в России

Производитель промышленных коммуникационных решений - Kyland Technology Co., Ltd., объявил о запуске проекта по локализации производства промышленного Ethernet-оборудования в России. Этот шаг стал важной частью стратегии компании по укреплению позиций на российском рынке и развитию отечественного технологического сектора.

Для реализации проекта создано специализированное предприятие — ООО «Производственная компания Кайланд Рус», которое будет заниматься разработкой, производством и адаптацией решений Kyland с учетом российских стандартов и отраслевых требований, включая обеспечение совместимости с объектами критической информационной инфраструктуры.

«Мы уверены, что сочетание международного опыта Kyland и нашего глубокого понимания российских реалий позволит предложить заказчикам по-настоящему надежные и высокотехнологичные решения, полностью соответствующие нормативным требованиям рынка России», — сказали представители «Кайланд Рус».

Ключевые преимущества локализации: разработка и производство в России; русскоязычный интерфейс и адаптация под российские стандарты; включение продукции в реестр Минпромторга России; поддержка отечественных инициатив в сфере цифровизации и импортозамещения.

На первом этапе локализации в производство будут запущены: универсальные управляемые коммутаторы серии SICOM3000A для установки на DIN-рейку с различными конфигурациями портов и поддержкой широкого набора протоколов безопасности и резервирования; модульные коммутаторы SICOM3028GPT второго и третьего уровня для монтажа в 19-дюймовую стойку, поддерживающие синхронизацию времени по стандарту IEEE 1588 PTPv2, соответствующие требованиям стандарта МЭК 61850 и оснащенные модулями горячей замены.

Старт выпуска локализованной продукции запланирован на III квартал 2025 г. Завершение процедуры подтверждения статуса российского производителя и включение продукции в необходимые государственные реестры ожидается до конца 1 квартала 2026 г.