Rockwell Automation представила системы iTRAK 5730 для упаковки пищевых продуктов

Rockwell Automation представила новую компактную интеллектуальную конвейерную систему iTRAK 5730. В системе используется технология независимого перемещения кареток для создания интеллектуального, гибкого и производительного оборудования.

Технология независимого перемещения кареток обладает многими преимуществами перед традиционными роликовыми, цепными и ленточными конвейерами, включая максимальную гибкость оборудования, лучшую отслеживаемость и длительное время безотказной работы. За счет магнитной тяги каретки с индивидуальным управлением могут быстро начинать движение и останавливаться с высокой точностью, что снижает износ оборудования и повышает энергоэффективность. Технология также позволяет быстро выполнять переналадку с использованием заранее настроенных профилей перемещения, которые можно выбрать нажатием кнопки на панели оператора.

Система iTRAK 5730 обладает самыми маленькими габаритами среди конвейерных систем с независимым перемещением кареток от Rockwell Automation. Благодаря минимальному шагу в 50 мм система идеально подходит для основных типов упаковки, таких как обертывание пленкой, упаковка в картонную тару с торцевой загрузкой и фасовка сыпучих материалов с формовкой, наполнением и запечатыванием пакетов. Система также легко интегрируется в информационную инфраструктуру производителя, предоставляя аналитические данные, помогающие оптимизировать расход электроэнергии, отслеживать износ деталей и сокращать простои.

«Система iTRAK 5730 дополняет гибкие и производительные системы семейства iTRAK и отвечает современным требованиям пищевого производства к гибкости», — отметила Микаэла Кауфманн (Michaela Kaufmann), менеджер по продукции iTRAK в Rockwell Automation. «Технология является полностью масштабируемой. Наша система с минимальным шагом 50 мм может использоваться в компактных автономных машинах или же достигать длины 100 метров в составе крупной и сложной производственной линии».

Компактная система управления перемещением iTRAK 5730 также обладает встроенными функциями безопасности. Такие функции, как безопасное отключение крутящего момента, безопасный останов категории 1, уровень полноты безопасности 3, уровень эффективности е, а также возможность создания зон безопасности повышают уверенность в безопасной эксплуатации машин. Зоны безопасности, например, могут повышать безопасность без ущерба производительности, поскольку движение вне зоны безопасности не будет прерываться даже после аварийной остановки в зоне безопасности.

Кроме того, возможности моделирования позволяют пользователям заранее рассчитать производительность системы iTRAK 5730. Пользователи также могут создать цифрового двойника, который можно использовать для виртуальной разработки, наладки и демонстрации системы, а также для виртуального обучения операторов. Стандартизированные библиотеки объектно-ориентированного программирования также могут помочь пользователям в работе и ускорить время вывода продукции на рынок.