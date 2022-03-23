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ОРФЕ перешла на систему маркировки Utrace

Дистрибьютор фармацевтических препаратов и 4PL-поставщик ОРФЕ мигрировал в облачную систему маркировки уровня L4 Utrace Hub. Благодаря внедрению Utrace Hub фармкомпания сможет комплексно управлять процессом маркировки лекарственных препаратов и обеспечить прослеживаемость изделий или партий товаров по всей цепочке поставок.

ОРФЕ – логистический оператор и 4PL-провайдер, участник российского фармацевтического рынка. Компания с 2019 г. развивает инфраструктуру для сериализации лекарственных препаратов. В ходе ее модернизации было принято решение мигрировать в облачную систему Utrace Hub.

Решение Utrace Hub помогает фармкомпании строго соблюдать требования российского законодательства в области сериализации фармпрепаратов. Система позволяет отправлять в ФГИС МДЛП сообщения о получении товаров от производителя, расформировании транспортных упаковок, отгрузке лекарств, а также формировать отчетность о движении продукции по территории России. ИТ-решение работает корректно даже при неполной информации о товаре: данные дополняются из альтернативных источников, таких как система управления складской логистикой (WMS). Кроме того, Utrace Hub регулярно обновляется, чтобы полностью соответствовать актуальным нормативным стандартам.

Переход осуществлен за три месяца. В рамках проекта облачная Utrace Hub развернута и интегрирована с WMS на базе Microsoft Dynamics AX. Также произведена полная миграция остатков из МДЛП – данные удалось перенести без приостановки бизнеса. Для последующей валидации системы маркировки команда Utrace подготовила документацию по стандарту GAMP5.

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«В фармацевтической отрасли крайне важно выбирать таких партнеров, которые полностью соответствуют стандартам регуляторов и могут гарантировать надежность и качество работы. Поэтому мы одними из первых среди 4PL-поставщиков полностью реализовали все российские требования к сериализации продукции и продолжаем совершенствовать инфраструктуру для маркировки лекарственных средств. Проект миграции на Utrace Hub позволит нам более комплексно подойти к маркировке и отслеживать все этапы поставок, включая изменение состава транспортных упаковок на складе, отгрузку, приемку, переход прав собственности, возвраты и многие другие», – сказала Елена Дюкова, ИТ-менеджер ОРФЕ.

«Ранее мы сотрудничали с ОРФЕ как с 4PL-провайдером на проектах внедрения маркировки для ее клиентов. И очень рады, что фармкомпания выбрала наш продукт, в том числе для автоматизации собственных процессов. Это подтверждает качество ИТ-решения и высокий уровень компетенций команды Utrace», – сказал Константин Иванов, CEO Utrace.

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