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Выпущен крошечный, но очень мощный компьютер на новейших процессорах Intel и Windows 10

Commell представила одноплатный компьютер LE-37O на базе процессоров Intel Tiger Lake. Устройство отличается компактностью – оно не больше 3,5-дюймового жесткого диска, высокой производительностью и богатым выбором интерфейсов для подключения дополнительных устройств.

Маленький и мощный

Тайваньская Commate Computer (Commell) анонсировала новый одноплатный компьютер Commell LE-370. Новинка сочетает в себе весьма скромные размеры и высокую вычислительную мощность.

Одноплатник рассчитан на применение во встроенных системах, в промышленном секторе и при решении задач с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, например, в области компьютерного зрения.

Компьютер LE-370 является достаточно компактной моделью, заявленные производителем размеры составляют 144x101 мм, что примерно соответствует габаритам жесткого диска 3,5-дюймового форм-фактора. Commell LE-370 несколько больше Raspberry Pi 4 – вероятно, самого известного одноплатного мини-компьютера, который увидел свет в июне 2019 г. Raspberry Pi 4, как и предыдущие модели линейки, сопоставим по размеру с банковской пластиковой картой.

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Сommell LE-370

Согласно информации, опубликованной на сайте производителя, плата совместима с Microsoft Windows 10, данных о работоспособности устройства под управлением операционных систем семейства Linux в данный момент нет. Сведения о цене и сроке начала поставок Commell также пока не раскрывает.

Универсальность и широкий выбор портов

Новинка базируется на платформе Intel Tiger Lake класса UP3. LE-370 поставляется в двух вариантах комплектации, которые отличаются моделью встроенного процессора, оба из которых, тем не менее, относятся к мобильным чипам Intel актуального 11 поколения. Это может быть либо мощный четырехъядерный Core i7-185G7E (до 4,4 ГГц тактовой частоты) со встроенным графическим ускорителем Iris Xe, либо бюджетный двухъядерный Celeron 6305E со скромным UHD.

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Плата LE-370 (вид снизу). Легко рассмотреть процессор семейства Tiger Lake

Вне зависимости от выбранного CPU, пользователю устройства доступен один слот SO-DIMM, который поддерживает установку модуля памяти DDR4-3200 емкостью до 32 ГБ. Технология коррекции ошибок (ECC) не поддерживается.

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Облака

Компьютер не имеет встроенного жесткого диска или SSD, пользователь сможет самостоятельно подключить накопитель через один из доступных интерфейсов: два SATA 3.0 с поддержкой RAID 0 и 1 и технологии Intel Rapid Storage; M.2 с поддержкой NVMe или mSATA (через PCIe Gen 4).

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Плата LE-370 (вид сверху)

Несмотря на свою компактность, модель способна удивить большим количеством портов для подключения внешних устройства. Так, наружу выведены четыре USB 3.2 (Type A), полноразмерный HMDI-выход, а также DisplayPort и VGA – всего компьютер «тянет» вывод изображения на четыре дисплея одновременно. Дополнительно при необходимости наружу можно вывести два USB 2.0 (Type A), PS/2 для подключения клавиатуры или мыши и даже последовательный порт (RS-232).

Что касается подключения к сети, в распоряжении пользователя два сетевых (LAN) адаптера, один из которых (Intel i219-LM PHY) поддерживает соединение на скорости до 1 Гбит/сек, а другой (Intel i225-LM PHY) – до 2,5 Гбит/сек. Для установки отдельного Wi-Fi/Bluetooth-модуля предусмотрен второй слот M.2.

Наконец, данный одноплатник имеет микросхему часов реального времени, которую питает встроенная литиевая батарейка.

Дмитрий Степанов

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