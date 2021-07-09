Выпущен крошечный, но очень мощный компьютер на новейших процессорах Intel и Windows 10

Выпущен крошечный, но очень мощный компьютер на новейших процессорах Intel и Windows 10Commell представила одноплатный компьютер LE-37O на базе процессоров Intel Tiger Lake. Устройство отличается компактностью – оно не больше 3,5-дюймового жесткого диска, высокой производительностью и богатым выбором интерфейсов для подключения дополнительных устройств.
Маленький и мощный
Тайваньская Commate Computer (Commell) анонсировала новый одноплатный компьютер Commell LE-370. Новинка сочетает в себе весьма скромные размеры и высокую вычислительную мощность.
Одноплатник рассчитан на применение во встроенных системах, в промышленном секторе и при решении задач с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, например, в области компьютерного зрения.
Компьютер LE-370 является достаточно компактной моделью, заявленные производителем размеры составляют 144x101 мм, что примерно соответствует габаритам жесткого диска 3,5-дюймового форм-фактора. Commell LE-370 несколько больше Raspberry Pi 4 – вероятно, самого известного одноплатного мини-компьютера, который увидел свет в июне 2019 г. Raspberry Pi 4, как и предыдущие модели линейки, сопоставим по размеру с банковской пластиковой картой.
Согласно информации, опубликованной на сайте производителя, плата совместима с Microsoft Windows 10, данных о работоспособности устройства под управлением операционных систем семейства Linux в данный момент нет. Сведения о цене и сроке начала поставок Commell также пока не раскрывает.
Универсальность и широкий выбор портов
Новинка базируется на платформе Intel Tiger Lake класса UP3. LE-370 поставляется в двух вариантах комплектации, которые отличаются моделью встроенного процессора, оба из которых, тем не менее, относятся к мобильным чипам Intel актуального 11 поколения. Это может быть либо мощный четырехъядерный Core i7-185G7E (до 4,4 ГГц тактовой частоты) со встроенным графическим ускорителем Iris Xe, либо бюджетный двухъядерный Celeron 6305E со скромным UHD.
Вне зависимости от выбранного CPU, пользователю устройства доступен один слот SO-DIMM, который поддерживает установку модуля памяти DDR4-3200 емкостью до 32 ГБ. Технология коррекции ошибок (ECC) не поддерживается.
Компьютер не имеет встроенного жесткого диска или SSD, пользователь сможет самостоятельно подключить накопитель через один из доступных интерфейсов: два SATA 3.0 с поддержкой RAID 0 и 1 и технологии Intel Rapid Storage; M.2 с поддержкой NVMe или mSATA (через PCIe Gen 4).
Несмотря на свою компактность, модель способна удивить большим количеством портов для подключения внешних устройства. Так, наружу выведены четыре USB 3.2 (Type A), полноразмерный HMDI-выход, а также DisplayPort и VGA – всего компьютер «тянет» вывод изображения на четыре дисплея одновременно. Дополнительно при необходимости наружу можно вывести два USB 2.0 (Type A), PS/2 для подключения клавиатуры или мыши и даже последовательный порт (RS-232).
Что касается подключения к сети, в распоряжении пользователя два сетевых (LAN) адаптера, один из которых (Intel i219-LM PHY) поддерживает соединение на скорости до 1 Гбит/сек, а другой (Intel i225-LM PHY) – до 2,5 Гбит/сек. Для установки отдельного Wi-Fi/Bluetooth-модуля предусмотрен второй слот M.2.
Наконец, данный одноплатник имеет микросхему часов реального времени, которую питает встроенная литиевая батарейка.