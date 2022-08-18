«Ситилинк» выяснил, какие видеокарты покупали в первой половине 2022 года

«Ситилинк», российский интернет-ритейлер, провел исследование спроса на видеокарты в первом полугодии 2022 г. и выяснил, какие видеокарты выбирали россияне.

Самым популярным брендом видеокарт по итогам полугодия стал Palit. Этот бренд был лидером и по итогам прошлого года. Gigabyte поднялся на вторую строку по продажам в штуках, а MSI спустился со второго места прошлого года на третье в первом полугодии 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

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«В первом полугодии 2022 г. ситуация на российском рынке видеокарт была очень изменчива. Колебание курса валют, рост и спад майнинга, дефицит и другие факторы влияли на выбор покупателями устройств. Сейчас ситуация выровнялась, и потребители могут легко подобрать товар под необходимые нужды. В первом полугодии наибольшей популярностью пользовались видеокарты в среднем ценовом сегменте», – сказал Алексей Русаков, руководитель группы закупок «компоненты» компании «Ситилинк».

Для стандартных офисных задач выбирают бюджетные, не самые производительные варианты. Такие видеокарты подходят для работы в классических офисных программах и просмотра видео в Full HD. Чаще всего покупатели для простых задач покупали видеокарты с невысокой частотой процессора (до 1151 МГц), объемом видеопамяти в 2 ГБ и разрядностью шины видеопамяти 64 бит.

Так выглядит топ самых продаваемых бюджетных решений: MSI, Nvidia, GeForce 210, 1 ГБ; Palit Nvidia GeForce GT 1030, 2 ГБ; Asus Nvidia GeForce GT 730, GT730-SL-2GD5-BRK, 2 ГБ.

Среди игровых видеокарт наиболее продаваемыми стали среднебюджетные варианты (20-50 тыс. руб). Однако в этот топ попала и дорогая, достаточно мощная Nvidia GeForce RTX 3060, а первое место все-таки за бюджетным решением. Самые продаваемые игровые видеокарты в первом полугодии 2022 г: Palit, Nvidia, GTX1050Ti StormX, 4 ГБ; Palit Nvidia GeForce RTX 2060 SUPER DUAL, 8 ГБ; Palit Nvidia GeForce, RTX3060Ti DUAL, 8 ГБ; Palit Nvidia GeForce, RTX3060 DUAL, 12 ГБ; Palit Nvidia GeForce GTX 1660SUPER, STORMX, 6 ГБ.

Среди среднебюджетных вариантов покупатели приобретают видеокарты с объемом памяти от 4ГБ до 12 ГБ с типом видеопамяти GDDR6. Чаще всего покупали устройства с частотой видеопамяти 14000 МГц и разрядностью шины на 192 бит или 256 бит. Популярны видеокарты с максимальным разрешением 7680 х 4320 (8К). Видеокарты с указанными характеристиками подходят для игр и работы с графическими и видеоредакторами.

Специалисты «Ситилинка» изучили какими фильтрами наиболее часто покупатели пользовались при поиске видеокарт в июне и выяснили важные для пользователей функции устройств.

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46% посетителей применяли фильтр «графический процессор» (фильтр отображает самые популярные модели графических процессоров, из которых можно выбрать необходимый) 19% интересовались при выборе товара объемом памяти, 12% посетителей выбирали карту по производителю, и всего 7% важен бренд видеокарты.

Из всех графических процессоров подавляющее большинство пользователей заинтересованы в видеокартах Nvidia RTX (серии 3060Ti, 3070, 3060 и 3070Ti), что говорит о том, что они заинтересованы в высокопроизводительных моделях.

По желаемому объему видеопамяти ситуация не такая очевидная, как с конкретными моделями. Из тех, кто использовал такой фильтр, 8 ГБ вполне устраивает больше 35% потенциальных покупателей, объем в ГБ Гб менее популярный (интересует лишь около 19% посетителей). Карты на 6 ГБ ищут 20%, а на 4 ГБ – 12%, соответственно. 14% приходится на остальные объемы видеопамяти.

Важная составляющая для видеокарты – ее тип памяти. Большая часть посетителей сайта (45%) искали стандарт памяти GDDR6, один из самых быстрых типов памяти.GDDR6X интересует 25% потенциальных покупателей, а более старый стандарт GDDR5 – 22% .

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«Ситилинк» продает более 150 тысяч наименований цифровой и бытовой техники, а также автотовары, офисную и садовую мебель, канцелярию, детские товары и спорттовары, сантехнику и электрику. Сейчас у компании более 1000 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 500 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.