Бестолковая видеокарта трехлетней давности внезапно стала всемирным хитом продаж
Пользователи, отчаявшись ждать возвращения флагманских видеокарт в магазины и платить за них огромные деньги, переключились на бюджетные ускорители. В топ продаж неожиданно попала GeForce GTX 1650, которая на момент релиза в апреле 2019 г. проигрывала всем конкурентам по основным параметрам.
Из грязи в князи
Дискретная видеокарта GeForce GTX 1650 стала настоящим бестселлером на онлайн-площадках Amazon и NewEgg, пишет портал Tom’s Hardware. Это модель почти трехлетней давности, которая на старте продаж проигрывала своим основным конкурентам как по производительности, так и по розничной цене.
Стремительно растущая популярность GeForce GTX 1650 в конце 2021 г. обусловлена двумя факторами, неразрывно связанными между собой. Первый – это тотальный дефицит более современных видеокарт по всему миру, в том числе и в России. Второй фактор – невероятно высокие цены на карты GeForce линеек 2000 и 3000. Геймеры даже готовы идти на воровство, чтобы заполучить эти ускорители – как сообщал CNews, они воруют их прямо из витринных системных блоков.
На фоне всего происходящего пользователям выгоднее приобрести далеко не самую производительную по меркам 2021 г. GeForce GTX 1650 и установить более низкие настройки графики в играх, нежели переплачивать за флагманские карты.
Между тем, нельзя сказать, что цены на GeForce GTX 1650 находятся на адекватном уровне. К примеру, в России, по данным портала «Е-каталог», менее чем за два года она подорожала почти в три раза.
Если в начале апреля 2020 г. карта Gigabyte GeForce GTX 1650 D6 OC 4G стоила в среднем 14,1 тыс. руб., то на 27 декабря 2021 г. ее средняя цена составляла 37,5 тыс. руб.
Весьма спорный видеоадаптер
Премьера серии карт GeForce GTX 16хх состоялась в конце февраля 2019 г. Модель 1650 Nvidia добавила в нее в апреле 2019 г.
Главным преимуществом карты было ее очень низкое по сравнению с аналогами энергопотребление. Для работы GeForce GTX 1650 требовалось лишь в пределах 75 Вт энергии, что означало отсутствие необходимости в апгрейде блока питания (в большинстве случаев) при покупке такого ускорителя.
В остальном же GeForce GTX 1650, призванная заменить собой модель 1050 Ti, была объективно хуже продукции компании AMD тех лет. Как пишет Tom’s Hardware, карточка Radeon RX 570 с 4 ГБ видеопамяти демонстрировала заметно более сбалансированное сочетание цены и производительности.
Почему именно 1650
Причин нынешней популярности карты GeForce GTX 1650 у покупателей может быть несколько. Эксперты Tom’s Hardware обращают внимание в первую очередь на ее физическую доступность в магазинах. Пока более современные ускорители, чаще всего, нужно ждать, различные модификации GeForce GTX 1650 можно приобрести день в день.
Во многом это заслуга самой компании Nvidia. На фоне мирового дефицита микросхем она не стала сворачивать выпуск графических процессоров серии Turing, к коим относятся GPU в составе GTX 1650, 1650 Super, 1660 и 1660 Super. Другими словами, масштабный дефицит эти ускорители почти не затронул.
Второй причиной популярности 1650 является наличие в продаже сразу четырех ее модификаций, начиная с базовой на чипе TU117 с памятью GDDR5 и заканчивая версией на более современном TU116 с памятью стандарта GDDR6. В списке есть и карты с урезанными характеристиками и оттого немного более доступными по цене. Все это позволяет партнерам Nvidia выпускать карты 1650 в большом количестве.
Также следует отметить, что карты Nvidia серий 1000 и 1600 в настоящее время почти не интересуют майнеров криптовалют. Именно они, наряду с рядом других факторов, спровоцировали исчезновение карт GeForce 2000, 3000 и их аналогов в семействе AMD Radeon.
В конечном счете, как пишет Tom’s Hardware, в сумме есть одна истинная причина, по которой все по-прежнему массово покупают GeForce GTX 1650. Она заключается в том, что это одна из самых дешевых видеокарт, способную «тянуть» современные видеоигры, которую в настоящее время можно приобрести особого без труда.
Тот факт, что геймеры действительно переключились на недорогие видеокарты, подтверждает и статистика Steam – крупнейшего дистрибутора цифровых копий видеоигр. На ноябрь 2021 г. GTX 1650 находилась на втором месте по популярности с долей 6,1% против 6,62% в июле 2021 г. Она уверенно рвется к первому месту, удерживаемому картой GTX 1060. В июле 2021 г. на нее приходилось 9,17%, а к ноябрю этот показатель упал до 7,83%.