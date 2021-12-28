Бестолковая видеокарта трехлетней давности внезапно стала всемирным хитом продаж

Пользователи, отчаявшись ждать возвращения флагманских видеокарт в магазины и платить за них огромные деньги, переключились на бюджетные ускорители. В топ продаж неожиданно попала GeForce GTX 1650, которая на момент релиза в апреле 2019 г. проигрывала всем конкурентам по основным параметрам.

Из грязи в князи

Дискретная видеокарта GeForce GTX 1650 стала настоящим бестселлером на онлайн-площадках Amazon и NewEgg, пишет портал Tom’s Hardware. Это модель почти трехлетней давности, которая на старте продаж проигрывала своим основным конкурентам как по производительности, так и по розничной цене.

Стремительно растущая популярность GeForce GTX 1650 в конце 2021 г. обусловлена двумя факторами, неразрывно связанными между собой. Первый – это тотальный дефицит более современных видеокарт по всему миру, в том числе и в России. Второй фактор – невероятно высокие цены на карты GeForce линеек 2000 и 3000. Геймеры даже готовы идти на воровство, чтобы заполучить эти ускорители – как сообщал CNews, они воруют их прямо из витринных системных блоков.

Геймеры научились довольствоваться малым

На фоне всего происходящего пользователям выгоднее приобрести далеко не самую производительную по меркам 2021 г. GeForce GTX 1650 и установить более низкие настройки графики в играх, нежели переплачивать за флагманские карты.

Между тем, нельзя сказать, что цены на GeForce GTX 1650 находятся на адекватном уровне. К примеру, в России, по данным портала «Е-каталог», менее чем за два года она подорожала почти в три раза.

Бюджетная карта теперь стоит весьма и весьма недешево

Если в начале апреля 2020 г. карта Gigabyte GeForce GTX 1650 D6 OC 4G стоила в среднем 14,1 тыс. руб., то на 27 декабря 2021 г. ее средняя цена составляла 37,5 тыс. руб.

Весьма спорный видеоадаптер

Премьера серии карт GeForce GTX 16хх состоялась в конце февраля 2019 г. Модель 1650 Nvidia добавила в нее в апреле 2019 г.

Главным преимуществом карты было ее очень низкое по сравнению с аналогами энергопотребление. Для работы GeForce GTX 1650 требовалось лишь в пределах 75 Вт энергии, что означало отсутствие необходимости в апгрейде блока питания (в большинстве случаев) при покупке такого ускорителя.

В теории, 1650 может помочь искоренить дефицит ускорителей

В остальном же GeForce GTX 1650, призванная заменить собой модель 1050 Ti, была объективно хуже продукции компании AMD тех лет. Как пишет Tom’s Hardware, карточка Radeon RX 570 с 4 ГБ видеопамяти демонстрировала заметно более сбалансированное сочетание цены и производительности.

Почему именно 1650

Причин нынешней популярности карты GeForce GTX 1650 у покупателей может быть несколько. Эксперты Tom’s Hardware обращают внимание в первую очередь на ее физическую доступность в магазинах. Пока более современные ускорители, чаще всего, нужно ждать, различные модификации GeForce GTX 1650 можно приобрести день в день.

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Во многом это заслуга самой компании Nvidia. На фоне мирового дефицита микросхем она не стала сворачивать выпуск графических процессоров серии Turing, к коим относятся GPU в составе GTX 1650, 1650 Super, 1660 и 1660 Super. Другими словами, масштабный дефицит эти ускорители почти не затронул.

Второй причиной популярности 1650 является наличие в продаже сразу четырех ее модификаций, начиная с базовой на чипе TU117 с памятью GDDR5 и заканчивая версией на более современном TU116 с памятью стандарта GDDR6. В списке есть и карты с урезанными характеристиками и оттого немного более доступными по цене. Все это позволяет партнерам Nvidia выпускать карты 1650 в большом количестве.

В России 1650 тоже есть в свободной продаже

Также следует отметить, что карты Nvidia серий 1000 и 1600 в настоящее время почти не интересуют майнеров криптовалют. Именно они, наряду с рядом других факторов, спровоцировали исчезновение карт GeForce 2000, 3000 и их аналогов в семействе AMD Radeon.

В конечном счете, как пишет Tom’s Hardware, в сумме есть одна истинная причина, по которой все по-прежнему массово покупают GeForce GTX 1650. Она заключается в том, что это одна из самых дешевых видеокарт, способную «тянуть» современные видеоигры, которую в настоящее время можно приобрести особого без труда.

Статистика Steam

Тот факт, что геймеры действительно переключились на недорогие видеокарты, подтверждает и статистика Steam – крупнейшего дистрибутора цифровых копий видеоигр. На ноябрь 2021 г. GTX 1650 находилась на втором месте по популярности с долей 6,1% против 6,62% в июле 2021 г. Она уверенно рвется к первому месту, удерживаемому картой GTX 1060. В июле 2021 г. на нее приходилось 9,17%, а к ноябрю этот показатель упал до 7,83%.

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