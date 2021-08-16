Успешно взломан аппаратный запрет на майнинг криптовалют на видеокартах Nvidia. Новый взлет цен не за горами

Защиту от майнинга, встроенную в новые игровые видеокарты Nvidia, удалось взломать всего за три месяца. Она снижает производительность карт при добыче криптовалют до 50%, но майнеры смогли добиться их стабильной работы на 70% и останавливаться на достигнутом не планируют. Это может вновь привести к дефициту карт, в особенности с учетом резкого подорожания биткоина и других криптовалют.

Защита Nvidia пала

Майнеры сумели обойти защиту на новых игровых видеокартах Nvidia GeForce RTX 3000 LHR, ограничивающую производительность во время добычи криптовалют, пишет портал VideoCardz. Эти карты специально создавались для того, чтобы майнеры не интересовались ими, и чтобы победить глобальный дефицит видеокарт, возникший при непосредственном участии криптовалютчиков.

Все карты линейки GeForce RTX 3000 LHR (Lite Hash Rate) работают на 50% своих возможностей в программах для майнинга криптовалют. В нее входят карты 3060, 3060 Ti, 3070 и 3080, а для флагманской 3090 Nvidia версию LHR не выпускает.

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Обойти защиту смогли разработчики утилиты для майнинга NBMiner. Ее последнее на момент публикации материала обновление способно разблокировать до 70% производительности. Таким образом, пока что майнерам осталось отвоевать у Nvidia всего 20%.

Секрет успеха

Защита в картах GeForce RTX 3000 LHR нацелена на частичную блокировку майнинга токенов Ethereum и других криптовалют с алгоритмом Ethash. Она основана на алгоритмах отслеживания нагрузки на видеопамять, характерных при работе программ по добыче виртуальных денег. При их обнаружении производительность карт искусственно снижается до 50%, что снижает скорость майнинга. Это приводит к понижению темпов пополнения криптокошелька.

Заявление разработчиков NBMiner

В новой версии NBMiner разработчики реализовали собственный алгоритм, позволяющий обманывать систему защиты карт GeForce RTX 3000 LHR. За счет него интенсивность нагрузки на чипы памяти может меняться, и в итоге защита не срабатывает.

Со слов разработчиков, NBMiner позволяет разблокировать до 70% производительности карт. При таких значениях ускорители работают стабильно, и хэшрейт повышается на 36% в сравнении со стандартными значениями, присущими GeForce RTX 3000 LHR.

70% производительности можно получить на картах серии GeForce RTX 3000 LHR почти любых производителей. Настройки NBMiner позволяют поставить хоть 100-процентную разблокировку, но тут разработчики пока не могут гарантировать, что защита Nvidia не распознает подлог и не снизит производительность.

Три месяца на взлом

Защита от майнинга в новых картах Nvidia продержалась около трех месяцев. Как сообщал CNews, премьера антимайнинговых ускорителей GeForce RTX 3000 LHR состоялась в середине мая 2021 г.

Разрабатывая и выпуская такие карты, Nvidia как главный игрок на рынке дискретной графики стремилась повлиять на возникший дефицит игровых видеоускорителей. По итогам I квартала 2021 г. Nvidia занимала 81% глобального рынка дискретной графики против 19% у AMD (статистика Statista.com).

Дефицит образовался в меньшей степени из-за нехватки полупроводников, вызванной пандемией коронавируса, и в большей степени из-за майнеров. На первую половину 2021 г. пришелся стремительный рост стоимости основных криптовалют, и в итоге игровые видеокарты почти исчезли с прилавков, а цены оставшихся экземпляров устремились в космос. Некоторые карты в России стали стоить в пределах 200 тыс. руб.

Обновление для NBMiner вышло на фоне роста курса криптовалют, что дополнительно увеличивает риск нового дефицита ускорителей

Чтобы не расстраивать майнеров, Nvidia еще в феврале 2021 г. выпустила специальную линейку видеокарт CMP HX, адаптированную именно под добычу криптовалют, но непригодную для чего-либо еще. У них нет никаких интерфейсов для подключения монитора, что не позволяет использовать их для тех же видеоигр.

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В серию CMP HX входят ускорители CMP 30HX, CMP 40HX, CMP 50HX и CMP 90HX. Они различаются объемом памяти, потреблением энергии и, главное, хешрейтом. В зависимости от модели он варируется от 26 Мхеш/с до 86 Мхеш/с.

Расчет оказался почти верным

Выпуская карты CMP HX, Nvidia попыталась разделить рынок дискретной графики на два сегмента – игровой и майнинговый. После их появления спрос на игровые карты со стороны майнеров действительно упал, а цены на такие карты устремились вниз, особенно в российской рознице. Процесс начался в июне 2021 г., и некоторые карты всего за несколько дней потеряли в цене десятки тысяч рублей.

Характеристики карт Nvidia CMP HX

Но немалую роль в потере майнерами интереса к игровым картам сыграл и курс криптовалют. Биткоин и Ethereum на фоне ряда причин за считанные недели подешевели вдвое, что вынудило майнеров начать распродажу своих карт и ферм и начать искать новые способы заработка.

Падение цен из-за ситуации с криптовалютами затронуло и флагманские видеоускорители. Это так напугало Nvidia, что в июле 2021 г. она даже была готова пойти на полную остановку отгрузок карт серии GeForce RTX 3000, лишь бы не допустить дальнейшего обвала их цен. На тот момент они начали быстро дешеветь, и майнеры стали продавать их на досках объявлений в гигантских количествах.

Между тем, заявление авторов утилиты NBMiner об обходе защиты Nvidia совпало по времени с очередным скачком курса криптовалют. Биткоин, к примеру, 16 июля 2021 г. стоил около $31,5, а на момент публикации материала он оценивался приблизительно в $47,7.

Сочетание этих двух фактов вновь ставит под угрозу возникновения дефицита видеокарт, что может снова спровоцировать их стремительное удорожание.