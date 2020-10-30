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Inno3D: новые видеокарты серии Inno3D GeForce RTX 3070

Техника

Inno3D, производитель высококачественного графического оборудования, компьютерных компонентов и других инновационных продуктов, представляет новую видеокарту Inno3D GeForce RTX 3070 с современными системами охлаждения, включая iCHILL X4 и X3 с RGB-подсветкой и базовое исполнение TWIN X2 OC и TWIN X2.

Новое поколение графических процессоров Nvidia RTX 30 оснащено ядрами RT второго поколения, CUDA и тензорными ядрами, которые выводят на следующий уровень качество графики, частоту кадров и поддержку технологий искусственного интеллекта как в играх, так и в творческих приложениях. Архитектура Nvidia Ampere обеспечивает в 1,9 раз более высокую производительность на ватт по сравнению с предыдущим поколением, поэтому видеокарты серии RTX 30 обеспечивают комфортный игровой процесс в любых условиях. Верхние модели позволяют играть даже в разрешении 8K. GeForce RTX 3090, 3080 и 3070 представляют собой огромный скачок производительности между поколениями за всю историю графических процессоров Nvidia.

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Inno3D GeForce RTX 3070

Видеокарты GeForce RTX 3070 iCHILL X4 и X3 оснащены производительным охлаждением и имеют заводской разгон, так что все, что вам нужно сделать, это подключить и играть в свои любимые игры прямо из коробки. Наши инженеры хотели попробовать что-то особенное для новой серии Nvidia RTX 30, сделав ее менее консервативной в плане дизайна. Они придумали ассиметричный и смелый дизайн X3 с тремя 9-сантиметровыми вентиляторами от Scythe, в то время как X4 может похвастаться дополнительным уникальным 4,5-сантиметровым вентилятором для охлаждения области MOSFET. Система охлаждения iCHILL X4 оснащена 7-ю медными тепловыми трубками, а X3 – 6-ю медными тепловыми трубками. iCHILL X4 и X3 также оснащены RGB-подсветкой, совместимой с большинством программных средств управления LED-подсветкой материнских плат.

К Inno3D GeForce RTX 3080 TWIN X2 OC и TWIN X2 теперь присоединяется и RTX 3070 с двумя 9-сантиметровыми вентиляторами Scythe. Охлаждение оснащено 4-мя медные тепловые трубки, чтобы поддерживать температуру карты на оптимальном уровне даже с заводским разгоном. Стильный бэкплейт усиливает конструкцию видеокарты, предотвращая ее непреднамеренное изгибание и добавляя защиту вашему игровому оружию.

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