Из-за глобального дефицита производители вернулись к выпуску слабых видеокарт восьмилетней давности

MSI выпустила новую модификацию видеокарты GeForce GT 730, впервые вышедшей в 2013 г. Модель относится к начальному уровню и не является игровой. Инициатива по выпуску такой новинки продиктована нехваткой полупроводников и общемировым дефицитом видеокарт. Nvidia со своей стороны намерена прекратить поддержку карт серий 600 и 700 осенью 2021 г.

Назад в прошлое

Компания MSI выпустила новую версию видеокарты GeForce GT 730 на архитектуре Kepler. Премьера референсной карты Nvidia GeForce GT 730 состоялась в феврале 2013 г., и на момент релиза новой ее модификации MSI N730K-2GD3H/LPV1 она успела отметить свое восьмилетие.

По информации портала Tom’s Hardware, возврат MSI к производству GeForce GT 730 продиктован сложившейся на мировом рынке ситуацией с дефицитом полупроводниковой продукции. Он вызван повышенным спросом на технику из-за пандемии коронавируса, а дополнительную нехватку видеокарт обеспечивают майнеры, скупающие их для добычи криптовалют.

По данным Tom’s Hardware, GeForce GT 730 различных производителей в США стоят от $78 (5590 руб. по курсу ЦБ на 15 июня 2021 г.). MSI собирается продавать свою новинку значительно дешевле – карта вышла в Японии, где стоит в пределах 4565 иен ($42, 3010 руб.).

С современными играми такая видеокарта справится с большим трудом

О планах по распространению новинки в других странах MSI пока не сообщает. В России карты GeForce GT 730, несмотря на свой почтенный возраст, тоже можно найти в официальной рознице. К примеру, в одной из крупнейших российских сетей распространения на момент публикации материала было представлено шесть таких ускорителей стоимостью от 5400 ($75,34 руб. до 8600 руб. ($120).

Неигровая видеокарта

Линейка видеокарт Nvidia GeForce GT 730 состоит из 17 моделей, поделенных на четыре подсерии. Это карты начального, среднего и высокого уровней, а также ускорители для энтузиастов с повышенной производительностью. Новинка MSI относится к самому базовому уровню наряду с картами 705, 710, 720, 740 и 745.

Другими словами, даже на момент выхода GeForce GT 730 не могла похвастаться выдающимися возможностями. За восемь лет ничего не изменилось, и это по-прежнему видеокарта начального уровня, о чем свидетельствует даже ее исполнение.

Современным видеокартам нужно много места в системном блоке, плюс за счет массивной системы охлаждения они занимают два или три слота расширения в нем. Карточка N730K-2GD3H/LPV1 имеет длину 146 мм, и мощной системы отвода тепла у нее нет. Здесь за это отвечает один-единственный радиатор, без вентиляторов, хотя в итоге карта все равно получилась двухслотовой.

Радиатор получился довольно массивным

К спецификациям карты относятся 2 ГБ видеопамяти DDR3 с 64-битной шиной и частотой 1600 МГц. Современные ускорители комплектуются памятью GDDR6, а модели предыдущего поколения поставляются с GDDR5. Графический процессор новинки MSI имеет 384 ядра CUDA. Его частота не превышает 902 МГц.

Карта потребляет 23 Вт энергии, что позволяет использовать ее в корпусах со старыми блоками питания. Nvidia рекомендует использовать БП мощностью не менее 300 ВТ, а такие можно найти и в системных блоках 20-летней давности. Также N730K-2GD3H/LPV1 можно установить в устаревшую материнскую плату – для нее требуется обычный разъем PCI-E 2.0.

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На панели интерфейсов у карты есть три разъема подключения монитора – по одному D-Sub (VGA), HDMI 1.4 и DVI-D. Максимальное поддерживаемое разрешение составляет 4096х2160 точек.

Nvidia не одобряет

Компания Nvidia не отреагировала на выпуск MSI видеокарты GeForce восьмилетней давности. Однако она не планирует и дальше поддерживать морально устаревшие ускорители на архитектуре Kepler, которую получила и N730K-2GD3H/LPV1.

В середине июня 2021 г. Nvidia объявила о своем намерении прекратить выпуск драйверов Game Ready для десктопных карт с Kepler. Последний апдейт выйдет 31 августа 2021 г. Также Nvidia прекратит выпуск новых драйверов для операционных систем Windows 7 и Windows 8.1. Все тот же августовский релиз с индексом R470 станет последним для них, а R495, выпуск которого намечен на октябрь 2021 г. для старых Kepler-карт и компьютеров на базе устаревших версий Windows не подойдет.

В России по-прежнему можно купить восьмилетние видеокарты

В то же время пользователи Windows 7 и 8.1 по-прежнему смогут рассчитывать на выпуск патчей безопасности для драйверов Nvidia. Такая поддержка продлится до сентября 2024 г.

С другой стороны, Nvidia все же не против выпуска ранних видеокарт, хотя и не настолько старых. Для примера, в феврале 2021 г., по данным PC World, она заказала компании TSMC производство 14-нанометровых графических процессоров GP107 и 12 нм TU106, чтобы компании могли выпускать на их основе карты GeForce GTX 1050 Ti и RTX 2060.

Серия GeForce 10, в которую входит карта 1050 Ti, была представлена в конце мая 2016 г. Линейка GeForce 20 вышла в сентябре 2018 г. Nvidia решила возобновить производство старых чипов с целью борьбы со всемирным дефицитом видеокарт.

Со своей стороны компания MSI разработала собственный способ борьбы с нехваткой видеокарт. Как сообщал CNews, она не только выпускает ускорители восьмилетней давности, но и сокращает срок гарантии на актуальные модели. В России он снизился с трех лет до полугода, и представители MSI объяснили свое решение возросшим спросом на игровые карты со стороны майнеров.