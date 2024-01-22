Выкорчеванные из ноутбуков дешевые видеокарты продают под видом дорогих настольных. Как не стать жертвой китайского обмана
В китайской рознице появились видеокарты для настольных ПК, которые на поверку оказываются основанными на чипах, предназначенных для ноутбуков. Такие решения всегда менее производительные, чем десктопные, чтобы работать в тесном пространстве корпуса ноутбука, не имея полноразмерной системы охлаждения. Способ выявить подделку существует.
Кручу, верчу, продать видеокарту хочу
В Китайской рознице стали массово появляться недорогие видеокарты GeForce новой серии RTX 4000, по маркировке почти совпадающие с топовыми 4080 и 4090, пишет профильный ресурс VideoCardz. При этом стоит они ощутимо дешевле оригинальных ускорителей, а их «родословную» невозможно проследить.
Такие ускорители являются контрафактом, но лишь наполовину. В них действительно стоит графический чип Nvidia, но вовсе не тот, который можно увидеть, сняв систему охлаждения с подлинной карты 4090 или 4080 любого вендора из числа партнеров Nvidia – MSI, Asus, Gigabyte и пр.
Но «фишка» новых карт в том, что их кремниевые «сердца» с самого начала не предназначалось для использования в настольных компьютерах – они разрабатывались Nvidia с оглядкой на то, что они будут работать хоть и в игровых, но все же в ноутбуках, поэтому выдать ту же производительность, что их их настольные аналоги с почти таким же названием они никогда не смогут.
Как не попасться на уловку
Все современные видеокарты Nvidia для ноутбуков имеют литеру «М» в своем названии. Для примера, если для настольных ПК вышла видеокарта GeForce RTX 4090, но ее мобильный вариант будет промаркирован как 4090М, а в случае с 4080 ноутбучная ее версия будет названа 4080М.
Также отличается и маркировка самих графических процессоров – в 4080М используется процессор AD104, в 4080 и 4090М – AD103, а в топовой 4090 – AD102.
|Параметр
|GeForce RTX 4080M
|GeForce RTX 4080
|GeForce RTX 4090M
|GeForce RTX 4090
|GPU
|AD104
|AD103
|AD103
|AD102
|Ядра CUDA, шт.
|7 424
|9 728
|9 728
|16 384
|Видеопамять, ГБ
|12
|16, пропускная способность 718 ГБ/с
|16
|24, пропускная способность1008 ГБ/с
|Ограничение мощности, Вт
|285
|320
|–
|–
Источник: Tom's Hardware
В дополнение к этому стоит обращать внимание на количество ядер CUDA – в мобильных видеокартах их ощутимо меньше, чем в настольных, равно как и гигабайтов оперативной памяти. Через все это китайские видеокарты на базе мобильных графических чипов намного слабее своих полноценных десктопных аналогов – по подсчетам экспертов портала Tom’s Hardware, только из-за просадки по количеству ядер CUDA мобильная 4090М может быть на 40% слабее настольной 4090 в ряде приложений и игр.
Очевидные плюсы и скрытые минусы
Мобильные чипы Nvidia имеют более жесткие ограничения мощности – у 4080М он составляет 175 Вт, что меньше даже в сравнении с настольной 4070 (ее лимит – 285 Вт), хотя она априори слабее в сравнении с 4080. Это означает более низкую нагрузку на блок питания компьютера. Также такие карты в китайской рознице стоят намного дешевле, нежели полноценные настольные их аналоги – за карты на базе 4080М просят в районе $560 (49,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 22 января 2024 г.), а за 4080 – почти два раза больше. В российской рознице, например, в DNS, цены на настольные 4080 начинаются от 130 тыс. руб.
Казалось бы, можно немного потерять в производительности и при этом существенно сэкономить, взяв китайского «трансформера». Но у этого решения будет масса не всегда очевидных последствий, и первое из них – непрозрачная гарантия. Нет точных данных, какая компания выпускает такие карты, а Nvidia не санкционировал их производство.
Вторая потенциальная проблема – драйверы для настольных и мобильных видеокарт Nvidia хоть и незначительно, но все же различаются. В дальнейшем, по мере устаревания конкретно этих ускорителей и выхода новых настольных ОС, могут начаться проблемы с совместимостью. Да и в целом, пониженная производительность может сильно испортить общее впечатление от покупки, когда новенькая карта с почти такой же маркировкой, как у топовых решений Nvidia, кажется неспособной запустить нужную игру даже на средних настройках графики.
Китайские фокусы
В последние месяцы новости о хитрых манипуляциях китайских умельцев с видеокартами Nvidia появляются очень часто. В конце ноября 2023 г. CNews писал, что предприимчивые китайцы массово скупают карты 4090 и выпаивают из них память и процессоры, чтобы затем собрать на их основе более компактные ускорители для систем высокопроизводительных вычислений. Делается все это на фоне ограничений властей США на экспорт в Китай оригинальных ускорителей Nvidia и AMD для суперкомпьютеров.
Из таких карт забираются только процессоры и модули памяти – системные платы и кулеры остаются невостребованными, так как китайцы разработали специальные эталонные плату и систему охлаждения. В итоге в начале января 2024 г. останки оригинальных видеокарт начали всплывать на досках объявлений – их продают под видом полностью функционирующих решений, но на деле ни одна видеокарта без GPU и модулей памяти не сможет выдать изображение на экран.