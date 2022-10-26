Новейшие топовые видеокарты Nvidia плавятся и горят по неизвестной причине

Плавятся карты

Компания Nvidia расследует серию инцидентов, связанных с возгоранием и оплавлением кабелей питания и соответствующих разъемов видеокарт серии Geforce RTX 4000, пишет The Verge.

Пользователи графических ускорителей Nvidia Geforce RTX 4090 пожаловались на то, что входящие в комплект поставки переходники с 16-контактным (12+4) коннектором типа 12VHPWR выходят из строя в процессе эксплуатации в результате перегрева, попутно нанося ущерб непосредственно разъему дополнительного питания на видеокарте. На момент публикации данного материала известно как минимум о двух подобных случаях.

Nvidia Geforce RTX 4090 – флагманская видеокарта 40 серии, глобальные продажи которой стартовали 12 октября 2022 г. Помимо выдающихся характеристик GPU, топовая модель отличается высоким уровнем энергопотребления. Этот показатель при использовании референсного образца может достигать 450 Вт в штатном режиме работы. Выпущенные сторонними производителями варианты могут потреблять до 500 Вт, а после «разгона» – увеличения штатной максимальной тактовой частоты графического процессора и памяти пользователем вручную – до 600 Вт и более.

Как это происходит

Пользователь форума Reddit под псевдонимом reggie_gakil – один из тех, кто сообщил о проблеме и подкрепил свое заявление фотографией коннектора и кабеля, – утверждает, что всего лишь играл в приключенческий боевик Red Dead Redemption 2, изданный Rockstar Games. Причем в момент, когда в воздухе появился запах дыма, графический ускоритель, выпущенный компанией Gigabyte, потреблял не более 400 Вт мощности. Если верить его словам, то экстремальный «разгон» в данном случае ни при чем.

Поврежденный разъем дополнительного питания Nvidia Geforce RTX 4090 пользователя Reddit reggie_gakil

Другой пострадавший – пользователь NoDuelsPolicy – рассказал похожую историю, с той лишь разницей, что в его случае жертвой оплавления стала видеокарта Asus RTX 4090 TUF Gaming OC Edition, которая пострадала в чуть меньшей степени. Вместо RDR2 в момент выхода из строя переходника была запущена многопользовательская онлайн-игра Black Desert студии Pearl Abyss.

NoDuelsPolicy утверждает, что графический процессор работал на предусмотренных производителем частотах, то есть к «разгону» он не прибегал.



Причина инцидентов

В обоих случаях проблема может заключаться в недостаточно надежном соединении кабеля дополнительного питания и коннектора видеоадаптера, из-за которого может возникнуть перегрев металлических контактов и оплавление элементов разъема, выполненных из пластика. На снимке, предоставленном reggie_gakil, наиболее серьезные термические повреждения заметны в левом и правом верхних углах разъема, где расположены контакты линии +12 В. Четыре же сигнальных контакта, расположенные в самом верху, и пространство вокруг них практически не пострадали.

Как отмечает The Verge, это может свидетельствовать о том, что при подключении переходника питания к соответствующему разъему видеокарты владелец устройства допустил чрезмерный изгиб кабеля (точнее, близость места изгиба к коннектору), что привело к смещению расположенных внутри клемм и последующему нарушению контакта. Впрочем, нельзя однозначно исключать и неисправность блока питания компьютера.

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Сам reggie_gakil не отрицает того, что при сборке ПК прибегнул к изгибанию кабеля питания, однако, по его словам, изгиб был не столь значительным, чтобы привести к таким последствиям. «Конечно же, там был изгиб. И все же подобное не должно происходить при использовании комбинации блока питания (Corsair RMX 1000) и видеокарты общей стоимостью свыше 2 тыс. евро», – отметил пользователь.

Известная проблема

YouTube-техноблогер JayzTwoCents предупреждал о проблемах нового коннектора еще в сентябре 2022 г. Однако тогда, по его словам, Nvidia с претензиями в свой адрес не согласилась.

«Я думаю, вы переживаете о несуществующих проблемах», – заявил блогеру в переписке по электронной почте Брэндон Белл (Brandon Bell), старший менеджер по маркетингу Nvidia.

Консорциум PCI-SIG, который занимает стандартизацией переферийных устройств, в сентябре 2022 г. провел собственное исследование нового 16-контактного разъема питания, по итогам которого пришел к выводу, что некоторые реализации коннектора 12VHPWR подвержены перегреву и в определенных условиях представляют угрозу безопасности. В частности, тесты с изгибанием кабеля приводили к оплавлению и возгоранию коннектора.

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Из рекомендаций, сформулированных PCI-SIG по результатам тестирования, следует, что изгибать кабель все же можно, но только в вертикальной плоскости. Кроме того, изгиб не должен начинаться слишком близко к коннектору. Необходимо оставлять зазор между коннектором и точкой изгиба длиной не менее 35 мм.