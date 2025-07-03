В России поступили в продажу новые ноутбуки Acer Nitro Lite

Новая линейка ноутбуков Acer Nitro Lite 16 появилась в продаже в России. Геймеры оценят представленное в модели NL16-71G сочетание стильного дизайна и высокой производительности: 16-дюймовый экран с высокой частотой обновления 165 Гц, процессоры Intel Core 13 поколения, оперативная память DDR5 и дискретные видеокарты Nvidia GeForce RTX xx50.

Корпуса ноутбуков выполнены в белом цвете. Клавиатура с цифровым блоком снабжена белой подсветкой. В качестве дополнительного акцента клавиши WASD выделены голубым цветом. Глазок веб-камеры над экраном снабжен шторкой приватности.

Диагональ экрана Nitro Lite 16 составляет 16 дюймов. Он выполнен на основе IPS-матрицы с разрешением 1920×1200 пикселей и высокой частотой обновления 165 Гц. Яркость экрана 300 нит и 100-процентное покрытие цветового пространства sRGB делают модель привлекательной в том числе для дизайнеров, фотографов и представителей других творческих профессий.

Новые модели работают на процессоре Intel Core i5-13420H (8 ядер, 12 потоков). Объем оперативной памяти 16 ГБ и SSD-накопитель на 512 ГБ позволят быстро устанавливать игры и копировать файлы с внешних носителей.

Nitro Lite 16 выпускаются с дискретной графикой от Nvidia. В настоящее время доступны конфигурации с видеокартами GeForce RTX 2050 и GeForce RTX 3050, а в будущем ожидается появление версии с GeForce RTX 4050 с поддержкой технологии DLSS 3.5.

Владелец Nitro Lite 16 может легко подключать внешние мониторы: как через HDMI 2.1, так и с помощью порта USB Type-C, поддерживающим интерфейс DP 1.4. Разъемы USB современных релизов (USB 3.2 Gen2 для Type-C и USB 3.2 Gen1 x2 для Type-А) обеспечивают не только поддержку периферии, но и быструю передачу данных до 10 ГБит/с.

Для подключения к интернету ноутбук оснащен беспроводным модулем Wi-Fi 6 (ax) с поддержкой технологии 2x2 MIMO, а также гигабитным LAN-портом с разъемом RJ45.

Ноутбуки Acer Nitro Lite 16 уже доступны по цене от 64999 руб. за конфигурацию с видеокартой GeForce RTX 2050 и 72999 руб. за версию GeForce RTX 3050.