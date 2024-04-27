«Ситилинк» привезет в Россию эксклюзивные игровые ПК Teclast

«Ситилинк» сообщил о том, что 28 апреля стартуют продажи одиннадцати моделей в прозрачном корпусе с RGB-подсветкой, водяным охлаждением, процессорами Intel Core и видеокартами Nvidia GeForce RTX.

Один из крупнейших российских онлайн-ритейлеров «Ситилинк» разработал совместно с OEM-производителем Teclast серию игровых ПК под названием Teclast G01, продажи которых начнутся 28 апреля. Линейка состоит из одиннадцати различных конфигураций, самыми производительными решения – версии компьютера с процессорами Intel Core 13 и 14 поколений и видеокартами Nvidia GeForce RTX 3000- и 4000-серий.

Объединяет все модели в линейке Teclast G01 корпус системного блока, выполненный в «прозрачном» стиле и черном цвете. Для эффективного теплоотвода в четырех наиболее производительных конфигурациях с процессорами Intel Core 13 и 14 поколений установлена двухсекционная система водяного охлаждения процессора, что позитивно скажется на стабильной работе компьютера в длительных игровых сессиях с пиковыми нагрузками. Помимо этого, в игровых ПК установлены высококачественные комплектующее, с радиаторами на оперативной памяти и материнской плате, что обеспечит лучшее охлаждение и производительность.

Две младшие конфигурации в верхнем сегменте линейки оснащены процессорами Intel Core i5 13 поколения (13600KF) и Intel Core i5 14 поколения (14600KF). В дополнение к ЦП в обоих версиях установлена оперативная память стандарта DDR5 объемом 32 ГБ и видеокарта Nvidia GeForce RTX 4060 c объемом видеопамяти 8 ГБ. Для хранения файлов системный блок оснащен скоростным накопителем SSD объемом 1 ТБ стандарта NWME PCIe Gen.4.

Самыми передовыми конфигурациями в линейке Teclast G01 стали два ПК с процессорами Intel Core i7 (13700KF) и Intel Core i7 (14700KF). Объем оперативной памяти в обоих случаях идентичен и составляет 32 ГБ стандарта DDR5. В качестве видеоускорителя в этих моделях используются передовые решения от Nvidia – GeForce RXT 4070 с 8 ГБ видеопамяти. Как и менее мощных конфигурациях, объем и характеристики SSD накопителя составляет аналогичны – 1 ТБ стандарта NWME PCIe Gen.4.

Все версии геймерских ПК Teclast G01 поставляются с предустановленной ОС Windows 11 Pro.

Стоимость модели Teclast G01 с процессором Intel Core i5 (13600KF), объемом оперативной памяти 32 ГБ и видеокартой Nvidia GeForce RTX 4060 на старте продаж составит 139990 руб.

Стоимость модели Teclast G01 с процессором Intel Core i7 (14600KF), объемом оперативной памяти 32 ГБ и видеокартой Nvidia GeForce RTX 4060 на старте продаж составит 141990 руб.

Стоимость модели Teclast G01 с процессором Intel Core i7 (13700KF), объемом оперативной памяти 32 ГБ и видеокартой Nvidia GeForce RTX 4060 на старте продаж составит 199990 руб.

Стоимость модели Teclast G01 с процессором Intel Core i7 (14700KF), объемом оперативной памяти 32 ГБ и видеокартой Nvidia GeForce RTX 4060 на старте продаж составит 209990 руб.

Старт продаж серии игровых ПК Teclast G01 открывается 28 апреля 2024 г. Изучить новинки и заказать подходящую конфигурацию можно будет в мобильном приложении «Ситилинк» или на сайте.