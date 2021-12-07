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Palit представила серию видеокарт Geforce RTX 2060 12 GB Dual

Palit Microsystems объявила о выпуске серии видеокарт Geforce RTX 2060 12GB Dual, основанных на архитектуре Nvidia Turing.

Графический ускоритель Geforce RTX 2060 12 ГБ является усовершенствованной версией своего предшественника – RTX 2060 6 ГБ. С удвоенным объемом памяти и усиленными ядрами CUDA новая версия с объёмом видеопамяти 12 ГБ обеспечивает достаточную производительность, чтобы справиться с новейшими требовательными играми. Вы также получаете полный доступ к современным технологиям, включая Nvidia DLSS, Nvidia Reflex, трассировку лучей в режиме реального времени и многим другим.

Palit Geforce RTX 2060 12 ГБ имеет классическую конструкцию с двумя 90-миллиметровыми вентиляторами с интеллектуальным управлением оборотами вентиляторов и системой охлаждения для оптимизации воздушного потока и эффективного рассеивания тепла. Новая модель обеспечивает низкие температуры, минимальный уровень шума и максимальную стабильность в работе, чтобы геймеры и создатели контента могли наслаждаться конкурентоспособной производительностью.

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