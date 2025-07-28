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Palit представляет видеокарты Nvidia® GeForce RTX™ 50 серии White: сочетание производительности и стиля

Компания Palit Microsystems Ltd. объявляет о выпуске видеокарт GeForce RTX™ 50 серии White. Эта новая линейка видеокарт на базе графических процессоров GeForce RTX™ 5060, 5060 Ti и 5070, соответствующая современным эстетическим требованиям, сочетает элегантный дизайн с актуальной производительностью. Об этом CNews сообщили представители Palit.

Светлая эстетика с заводским разгоном

Белоснежное цветовое оформление кожуха системы охлаждения и задней усилительной пластины позволяет легко интегрировать видеокарты серии White в светлые сборки ПК, придавая вашему ПК одновременно изысканность и производительность. Каждая модель этой серии, разработанная для производительности и визуального впечатления, имеет оптимизированные тепловые решения, которые обеспечивают баланс эффективности охлаждения и стильного дизайна.

Модели серии White разогнаны на заводе, что обеспечивает дополнительное повышение производительности сразу при установке в ПК для геймеров и создателей контента.

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Palit представляет видеокарты Nvidia® GeForce RTX™ 50 серии White

GeForce RTX™ 5060 и RTX™ 5060 Ti White OC. Эти модели с конструкцией системы охлаждения с двумя вентиляторами оснащены парой 95-миллиметровых белых вентиляторов для эффективного воздушного потока. Яркая настраиваемая RGB-подсветка на боковой панели кожуха системы охлаждения позволяет персонализировать видеокарту с динамическими эффектами в вашем ПК. Белая задняя усилительная пластина с геометрически точными вырезами улучшает как внешний вид, так и эффективность охлаждения. Технология 0 дБ обеспечивает бесшумную работу при выполнении задач с небольшой нагрузкой.

GeForce RTX™ 5070 White OC. Оснащенная эффективной системой охлаждения с тремя вентиляторами, модель разработана для AAA игр и сложных творческих приложений с высокой нагрузкой. Композитные тепловые трубки — с рифлением и спеченными порошковыми структурами — повышают эффективность охлаждения, поддерживая пиковую производительность графического процессора.

Бескомпромиссная производительность в белом цвете

Помимо элегантного внешнего вида, видеокарты Palit GeForce RTX™ 50 серии White обеспечивают производительность нового поколения графических процессоров в различных сценариях использования:

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CNews Analytics

GeForce RTX™ 5070 White OC. Производительность более 120 FPS в разрешении 1440p с включенной трассировкой лучей для игр, а также повышение производительности до 3 раз в приложениях с генеративным ИИ.

GeForce RTX™ 5060 Ti White OC. Модель с 16 GB видеопамяти обеспечивает комфортную игровую производительность в играх в разрешении 1440p даже при включенной трассировке лучей. Модель с 8 GB видеопамяти отлично подходит для Интернет-кафе и геймеров, которым требуется повышенная скорость отклика в соревновательных играх.

GeForce RTX™ 5060 White OC. Разработана для комфортной производительности в разрешении 1080p — идеальное решение для знакомства с играми нового поколения.

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