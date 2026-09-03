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«ИКС Холдинг» вложит 35 миллиардов в создание «крупнейшего в России» производства полупроводников

«ИКС Холдинг» планирует к 2030 г. создать в Приморском крае крупнейшее в России производство полупроводников для космоса и связи. Главными потребителями продукции станут две компании, входящие в холдинг.

Основа национального кластера полупроводников

«ИКС Холдинг» направит свыше 35 млрд руб. на создание производственного комплекса из двух предприятий по выпуску сложных полупроводников для космоса, связи и радиоэлектроники, сообщили CNews представители компании.

Комплекс общей площадью свыше 35 тыс. кв. м построят к 2030 г. На нем будет создано 500 рабочих мест инженерных специальностей.

Проекту окажут поддержку Минпромторг России, Минвостокразвития России и Правительство Приморского края. «ИКС Холдинг» предлагает в дальнейшем использовать его в качестве базы для национального полупроводникового кластера.

«Для “ИКС Холдинга” этот проект — следующий шаг в развитии собственных технологических компетенций. Мы уже создаем сложные конечные системы — от телекоммуникационного оборудования до спутниковых систем связи, а теперь идем глубже — к критическим компонентам, от которых зависят возможности этих систем», — сказал генеральный директор «ИКС Холдинга» Алексей Шелобков.

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magnific.com/pressfoto
Будущий комплекс по производству полупроводников рассчитан на выпуск 5,5 млн единиц продукции в год

В «ИКС Холдинг» (основан в 2019 г.) входят несколько субхолдингов и несколько десятков ИТ-компаний, в том числе «Бюро 1440» (разработчик и оператор глобальной системой мобильной спутниковой связи), Yadro (производствдитель вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования), «Гарда», «Цитадель» (объединяет решения для СОРМ, системы оперативно-розыскных мероприятий).

Мощности будущего производства

Площадка в Приморском крае станет крупнейшей из предприятий такого профиля в России по совокупной проектной мощности, заявили представители «ИКС Холдинга». В производстве будут применяться технологии и подходы мирового уровня.

Направление СВЧ-компонентов и фотоэлектрических преобразователей (на основе арсенида и нитрида галлия) рассчитано на выпуск более 5 млн микросхем в год. Космических фотоэлектрических преобразователей планируется изготавливать до 500 тыс. в год.

Предприятия будут опираться, как сказали в «ИКС Холдинге», на уже сформированный спрос со стороны входящих в него компаний. СВЧ-компоненты планируется использовать при создании телекоммуникационного оборудования новых поколений связи Yadro, а космические фотоэлектрические преобразователи — в решениях «Бюро 1440».

Приоритет Приморья

По словам министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, поддержка высокотехнологичных отраслей является одним из приоритетных и стратегических направлений развития макрорегиона: «Речь не только об импортозамещении, а о способности создавать новые технологии и выводить их на рынок. Микроэлектроника сегодня востребована практически в любой отрасли — от авиации и космоса до энергетики и транспорта. Это основа комплектующих для нашей техники».

Почему виртуализация на базе открытых решений подходит для критической инфраструктуры
Почему виртуализация на базе открытых решений подходит для критической инфраструктуры Импортонезависимость

Как выяснил CNews, «ИКС Холдинг» в июле 2026 г. приобрел компанию ООО «Икс Фаб Восток», расположившуюся рядом с границей России в 30 км от Китая, в селе Вольно-Надеждинское Надеждинского района Приморского края.

Основной вид деятельности «Икс Фаб Восток» — производство элементов электронной аппаратуры, печатных плат, транспортировка грузов, хранение и оптовая торговля телеком-оборудованием и запчастями. Близость к Китаю и другим странам Азиатско-Тихоокеанского региона позволяет сократить логистические цепочки для поставок компонентов и готовой продукции.

Микроэлектронный холдинг «Элемент» выбрал под строительство завода по производству полупроводниковых пластин Татарстан. Проект, получивший название «Волга», предполагает строительство завода в особой экономической зоне «Иннополис» (Верхнеуслонский район Татарстана), как писал CNews в июне 2026 г.

Анна Любавина

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