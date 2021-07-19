Nvidia Studio упрощает создание игр с помощью RTX-ускорения и искусственного интеллекта

Стал доступен июльский драйвер Nvidia Studio. Studio – это экосистема приложений и оборудования для самого широкого круга CG профессионалов, включая и разработчиков игр.

Благодаря Nvidia Studio разработчики могут создавать визуально более яркие проекты за меньшее время, не беспокоясь о сбоях системы.

Два самых популярных игровых движка для ПК – Unity и Unreal Engine – недавно получили новые дополнительные преимущества RTX.

Бета-версия Unity 2021.2 получила поддержку технологии Nvidia DLSS, что позволяет разработчикам игр легко добавлять в свои игры рендеринг силами ИИ. DLSS обеспечивает качество изображения, сравнимое с нативным, а иногда даже лучше, при этом визуализируется только часть пикселей, что повышает производительность в реальном времени и экономит драгоценное время дизайнеров на экспорт.

DLSS SDK 2.2.1 – последняя версия от Nvidia и встроенная в Unity 2021.2 – получила новую функцию, обеспечивающую оптимальное качество изображения для определенного разрешения (режим «Авто»). С помощью ползунка повышения резкости разработчики могут тоньше настраивать изображения.

Unreal Engine 4.27, который сейчас доступен в предварительной версии, включает экспериментальную функцию под названием Eye-Tracked Foveated Rendering. Она визуализирует одно изображение с разным разрешением, делая точку фокусировки более резкой и размывая остальные части, чтобы имитировать человеческое зрение.

Эта технология подходит для расширенной реальности с высокой производительностью на графических процессорах Nvidia RTX, в комбинации с технологией Nvidia Variable Rate Shading и без заметной потери качества изображения. Кроме того, функция запекания GPU Lightmass на базе трассировки лучей RTX получила параметры для лучшего управления освещением и уровнями детализации в производственных ассетах.

Marmoset Toolbag 4.03 поддерживает новый движок трассировки лучей, оптимизированный для работы на всех современных графических процессорах. Лучшую производительность в трассировке лучей достигается благодаря встроенной аппаратной поддержке устройств Nvidia RTX.

В последнем обновлении приложения добавлено шумоподавление ИИ с ускорением RTX, что позволяет гейм-дизайнерам быстро визуализировать материалы с фотореалистичным освещением и тенями.

Трассировка лучей с ускорением RTX с улучшенным затемнением, глобальным освещением и отражениями улучшают визуальное качество, а запекание с ускорением RTX позволяет быстрее создавать ассеты.

Nvidia Omniverse – это платформа для совместной работы над 3D-контентом. Она была построена с нуля, чтобы ее можно было легко расширять и настраивать с помощью модульного фреймворка. Платформа включает готовые приложения Omniverse, такие как Machinima и Audio2Face, а также свыше 200 расширений Omniverse Kit Extensions – небольших фрагментов кода, специально созданных для решения конкретной задачи.

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Разработчики игр могут использовать готовые приложения или расширения или легко создавать свои собственные инструменты в надежной системе Omniverse Kit, позволяющей кодерам с базовыми знаниями программирования создавать расширения, приложения и микросервисы под конвейеры создания контента.

Июльский драйвер Nvidia Studio поддерживает обновления для Unity, Unreal Engine, Toolbag, Omniverse и других.

Enscape 3.1, выходящий 21 июля, добавляет новый рендерер VulkanRT и инструмент шумоподавления реального времени Nvidia для движков реального времени, использующих тензорные ядра GPU Nvidia RTX. Это дает более плавное изображение во вьюпорте, а также поддержку DLSS для рендеринга с более низким разрешением, чтобы обеспечить более высокую частоту кадров при использовании сверхвысокого разрешения ИИ при такой же, если не более высокой визуальной точности.

RenderMan 24 от Pixar Animation Studios получил поддержку RenderMan XPU, трассировщика лучей с GPU-ускорением для Look Development.

Вместе с шумоподавлением ИИ во вьюпорте RenderMan XPU позволяет художникам интерактивно творить и просматривать предварительное изображение перед финальным рендерингом кадра.

Topaz Video Enhance AI теперь поддерживает Slow Motion, новую функцию ИИ на базе тензорных ядер GPU RTX, которая генерирует высококачественный, плавный, замедленный захват изображения с минимальными артефактами.

Наконец, геймеры и создатели контента, которые используют Discord для совместной работы и обмена контентом, для ускоренного декодирования видео могут использовать NVDEC - эксклюзивную технологию для графических процессоров Nvidia. Это позволит им демонстрировать экраны и стримить через Discord с меньшими ресурсами для видео, что повысит производительность в играх.

Вместе с разработчиками игровых движков и творческих приложений команды тестировщиков и инженеров постоянно оптимизируют работу оборудования Nvidia с передовым программным обеспечением, улучшая функции, сокращая повторяющиеся процессы и ускоряя рабочие процессы. Драйверы Studio проходят всестороннее тестирование, чтобы обеспечить необходимую разработчикам производительность и надежность и помочь им создавать игры-блокбастеры с молниеносной скоростью.