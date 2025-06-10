Россияне начали выпускать ультрадешевые видеокарты на чипах Nvidia. Опрос

Сеть магазинов DNS выпустила три видеокарты под своим дочерним брендом Dexp. Это ультрабюджетные решения, которые будут по карману подавляющему большинству россиян. Все новинки построены на чипах Nvidia, несмотря на то, что она отвернулась от России.

Российская карта с американским «сердцем»

Российская сеть розничных магазинов техники и электроники DNS выпустила сразу три видеокарты под своим дочерним брендом Dexp. Новинки нацелены на самый низовой сегмент рынка, однако, судя по системным требованиям большинства современных игр, они вполне смогут «потянуть» некоторые из них на самых базовых настройках графики.

Все три карты основаны на чипах американской корпорации Nvidia, лидера мирового рынка видеокарт, сбежавшего из России в 2022 г. Россиянам доступны карты GT 730 и GT 210, а также флагманская в этой серии GeForce GT 1030.

GeForce GT 1030 поставляется с 2 ГБ видеопамяти и стоит на момент выхода материала 6800 руб. За 3700 руб. можно купить GT 730 GT с 4 ГБ, а базовая GT 210 с 1 ГБ памяти обойдется в 1500 руб. Все три новинки выпускаются в Китае. По характеристикам эти карты соответствуют ускорителям, которые давно сняты с производства. Для сравнения, минимальный объем памяти в современных видеокартах, которые способны тянуть игры на относительно высоких настройках графики – 8 ГБ, и стоят они на момент публикации материала 18 тыс. руб. и дороже.

Что умеет флагманский ускоритель

Старшая в серии карта Dexp GeForce GT 1030 имеет базовую тактовую частоту 1228 МГц и разгоняется до 1502 МГц в турбо-режиме. Чип содержит 384 ядер CUDA, 24 текстурных блока и 16 блоков растеризации. Поддержка трассировки лучей отсутствует.

Карта снабжена 2 ГБ видеопамяти GDDR5 с 64-битной шиной и максимальной пропускной способностью 48 ГБ/с. Она подключается по PCI-E x16 и поддерживает интерфейс PCI-E 3.0.

Новинка потребляет всего 30 Вт и может поместиться в очень компактном корпусе благодаря своим размерам 155х69х20 мм. Она занимает один слот в системном блоке, и к ней можно подключить до двух мониторов по DVI-D и HDMI 2.0.

Самая топовая видеокарта в линейке

Графический процессор – 14-нанометровый.

Карты попроще

Ускоритель GT 730 построен на 40-нанометровом чипе с частотой 700-1333 МГц. У карты четыре блока растеризации, восемь текстурных блоков и 96 ядер CUDA. Рейтрейсинга тоже нет, как и тензорных ядер.

GT 730

Используемая память – 4 ГБ DDR3 с шиной 128 бит, частотой 667 МГц и пропускной способностью 21,3 ГБ/с. Из интерфейсов есть DVI-D, HDMI 1.4a и совсем древний аналоговый VGA, он же D-Sub, для подключения трех мониторов. Карта имеет интерфейс подключения PCIe 2.0 и подключается по PCIe x16, потребляет 65 Вт энергии и имеет активное охлаждение в виде одного небольшого кулера (как и две другие модели).

GT 210

Карта GT 210 за 1500 рублей предложит покупателю 40-нанометровый графический процессор с частотой 500-589 МГц (четыре блока растеризации, восемь текстурных блоков, 16 ядер CUDA) и 1 ГБ памяти DDR3 (шина 64 бит, пропускная способность 8 ГБ/с). Есть разъемы DVI-I, VGA и HDMI 1.4, но мониторов можно подключить только два.

Чем ответят конкуренты

На начало лета 2025 г. в России существовало три крупнейшие сети магазинов техники и электроники – «М.Видео-Эльдорадо», «Ситилинк» и DNS, и у каждой из них есть собственные дочерние бренды техники. У DNS это Dexp, «Ситилинк» развивает линейку Sunwind, а у «М.Видео-Эльдорадо» есть как минимум Hi и Novex.

Nvidia Nvidia занимает большую часть мирового рынка видеокарт

Под этими брендами компании выпускают бытовую технику и электронику – смарт-ТВ, холодильники и многое другое, однако видеокарт в их коллекции на момент выпуска материала не было. Редакция CNews обратилась к представителям «Ситилинка» и «М.Видео-Эльдорадо» с вопросом о планах по выходу на рынок дискретных видеоускорителей и ожидает ответа.