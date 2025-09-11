Разделы

Новый сервис от Astra Cloud: аренда выделенных серверов на процессорах Baikal-S

Облачный провайдер «Астра Облако» (входит в «Группу Астра») и российский производитель микроэлектроники «Байкал Электроникс» объявляют о запуске сервиса аренды выделенных серверов на базе процессора Baikal-S. Предложение ориентировано на предприятия КИИ, госорганизации и других корпоративных заказчиков, которым важно отладить и адаптировать свой софт под отечественную архитектуру и построить надежную и безопасную инфраструктуру для решения критически важных задач. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Арендная модель позволяет использовать ресурсы, полностью закрепленные за клиентами. Это обеспечивает предсказуемую производительность приложений, высокий уровень защиты данных и свободу в настройке систем под индивидуальные требования. Можно развертывать частные облака, создавать отказоустойчивые кластеры и работать с информацией, требующей особого контроля. При этом капитальные затраты на покупку и обслуживание оборудования не нужны, и в то же время для заказчиков сохраняются все преимущества выделенных серверов.

Использование серверов на базе Baikal-S дает и другие важные преференции. Прежде всего, это технологическая независимость от зарубежных платформ, а еще эти процессоры соответствуют требованиям, предъявляемым к объектам критической информационной инфраструктуры.

Серверы размещены в московском дата-центре, соответствующем уровню безопасности TIER IV, что гарантирует круглосуточную доступность и максимальную отказоустойчивость инфраструктуры.

Контейнеры под защитой: в Kaspersky поделились кейсами на российском рынке
Безопасность

«Запуск аренды выделенных серверов на процессорах Baikal-S — это важный шаг в развитии отечественной ИТ-сферы. Мы даем бизнесу и государственным структурам доступ к надежной, предсказуемой и безопасной платформе для построения частных облаков и работы с критичными нагрузками», — отметил Антон Шмаков, технический директор «Группы Астра».

«Мы рады, что процессоры Baikal-S становятся основой для коммерческих облачных решений уровня enterprise. Это подтверждает готовность российской микроэлектроники к использованию в самых требовательных сегментах рынка», — сказал Артем Огурцов, коммерческий директор «Байкал Электроникс».

