Заказчикам выделенных серверов Selectel доступны процессоры Intel Xeon Scalable третьего поколения

Selectel, провайдер облачной инфраструктуры и услуг дата-центров, объявил о доступности для заказа выделенных серверов на базе Intel Xeon Scalable третьего поколения — новых серверных процессоров с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ), которые корпорация Intel анонсировала 6 апреля 2021 г.

Масштабируемое семейство процессоров Intel Xeon третьего поколения обеспечивает значительный прирост производительности — в среднем на 46% по сравнению с предыдущим поколением.

При заказе выделенного сервера произвольной конфигурации клиенты Selectel могут выбрать процессоры Intel Xeon Silver 4314, Intel Xeon Gold 6336Y, Intel Xeon Gold 6354. Ряд новых и расширенных возможностей позволит заказчикам выстраивать ИТ-инфраструктуру любой сложности и достигать высоких показателей производительности. Поддержка Intel Software Guard Extension (Intel SGX) для улучшения защиты данных и кода приложений позволит реализовывать проекты, в которых требуется конфиденциальный обмен информацией.

«Selectel всегда стремился предложить рынку самые высокотехнологичные и современные решения. Мы рады анонсировать, что наши клиенты могут арендовать серверы, оснащенные новейшими процессорами от Intel. На данный момент это единственные процессоры со встроенным ускорением за счет алгоритмов ИИ, — отметил Константин Ансимов, директор по развитию выделенных серверов и оборудования, Selectel. — В рамках программы сотрудничества Selectel и Intel мы заранее протестировали новые процессоры в нашей лаборатории Selectel Lab. Их производительность, определенно, выше, чем у предыдущего поколения, они обладают увеличенной пропускной способностью памяти, благодаря поддержке PCIe Gen4 скорость обмена данными с внешними устройствами увеличена в два раза».

Получить подробную информацию о характеристиках новых процессоров Intel и оставить заявку на сборку сервера необходимой конфигурации можно на сайте. Сбор сервера и его размещение в дата-центре уровня Tier III возможны в срок от одного до пяти рабочих дней после получения заявки.