Softline помогла «Торговой площади» нарастить серверные мощности по модели Dedicated

Softline предоставила компании «Торговая площадь» серверное оборудование в аренду по модели Dedicated. Заказчик смог быстро нарастить производительность ИТ-инфраструктуры без привлечения капитальных затрат.

ТД «Торговая площадь» – крупный мясоперерабатывающий завод. С развитием бизнеса у заказчика появилась необходимость внедрения новых учетных систем, систем управления инфраструктурой, развитии сервиса мобильной торговли. Существующей ИТ-инфраструктуры оказалось недостаточно, в связи с чем руководство компании поставило перед ИТ-подразделением задачу оперативно нарастить серверные мощности.

Специалисты глобального провайдера ИТ-решений и сервисов Softline предложили заказчику взять оборудование в аренду по модели Dedicated: для реализации таких проектов компания поддерживает в наличии на складе ряд наиболее востребованных высокопроизводительных моделей. Так удалось сэкономить время и запустить сервер на площадке клиента уже в течение недели. Помимо высокопроизводительного оборудования, компания получила техническую поддержку экспертов Softline в формате 24/7 и возможность замены вышедшего из строя оборудования за счет провайдера.

«Руководство заказчика хотело получить новую точку роста для бизнеса в кратчайшие сроки, при этом желательно было обойтись без капитальных затрат, так как для любого бизнеса наличие оборотных средств очень важно. Анализируя поставленную задачу, эксперты Softline пришли к выводу, что оптимальной моделью для клиента будет аренда серверных мощностей по модели Dedicated, которая позволяет быстро наращивать либо сокращать мощности в связи с потребностями бизнеса и при необходимости позднее выкупить оборудование по остаточной стоимости. Аренда позволяет не только оставить деньги в оборотном капитале и получать с них прибыль ежемесячно, но и снижать налог на прибыль и налог на имущество. Стоит отметить тот факт, что для большинства заказчиков сервисная модель потребления информационных технологий до сих пор является непривычной, но ИТ-департамент ТД «Торговая площадь» продемонстрировал высокий уровень зрелости и вовлеченности в проект, что позволило нам подобрать оптимальную модель аренды и быстро решить поставленную бизнес-задачу», – сказал руководитель отдела по работе с крупными корпоративными клиентами группы компаний Softline в СФО Василий Константинов.

«Информационные технологии развиваются очень быстро, автоматизация процессов и оптимизация определенных видов издержек неизбежно требуют использования высокопроизводительного оборудования и дисковых емкостей. Перед нами стояла задача оперативно модернизировать имеющуюся инфраструктуру и по возможности обойтись минимальными финансовыми вложениями. В связи с этим было принято решение попробовать арендную модель Dedicated, предложенную экспертами Softline. В кратчайшие сроки специалисты провайдера сформировали предложение, уже через 14 дней мы получили необходимое нам оборудование и еще через пару дней после этого разворачивали интересующие нас сервисы. В итоге, помимо решения поставленных задач, мы получили точки роста и возможности дальнейшей модернизации нашей инфраструктуры. Мы благодарны специалистам Softline за высокий профессионализм и скорость работы и надеемся продолжить плодотворное сотрудничество в будущем», – отметил директор по информационным технологиям ТД «Торговая площадь» Виктор Жулевич.