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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200367
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Кравченко Максим

СОБЫТИЯ


17.08.2026 Школьников, победивших на международной олимпиаде по информатике IOI, позвали работать в Сбербанк 1
28.07.2015 Бывшего вице-президента Альфа-банка обвинили в «выводе активов» СМАРТС 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кравченко Максим и организации, системы, технологии, персоны:

AMD Graphics Product Group - ATI 974 1
МегаФон 10828 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15923 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9527 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8925 2
Proxima Capital 8 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 1
Глобэкс банк 47 1
Angentro Trading and Investments 23 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1148 1
Альфа-Банк 1985 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3593 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1174 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29783 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 618 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23050 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
Ведяхин Александр 182 1
Маевский Игорь 39 1
Малеев Алексей 20 1
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Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 291 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 795 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 584 1
Россия - РФ - Российская федерация 167112 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1446 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47776 1
Россия - ПФО - Пензенская область 644 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1345 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8283 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53747 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33965 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7472 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3162 1
Металлы - Золото - Gold 1254 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 80 1
Сбер - СберУниверситет - ГигаАкадемия 5 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 596 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1241 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1505 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1287 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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