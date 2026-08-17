Индексная книга (каталог) CNews*
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Кравченко Максим
СОБЫТИЯ
|17.08.2026
|Школьников, победивших на международной олимпиаде по информатике IOI, позвали работать в Сбербанк 1
|28.07.2015
|Бывшего вице-президента Альфа-банка обвинили в «выводе активов» СМАРТС 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Кравченко Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3593 1
|ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1174 1
|Ведяхин Александр 182 1
|Маевский Игорь 39 1
|Малеев Алексей 20 1
|Маевский Леонид 57 1
|Свирский Павел 21 1
|Кирюшин Геннадий 91 1
|Татарчук Владимир 5 1
|Вавилин Виталий 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.