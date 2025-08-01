Студенты МАИ создают дрон, способный заменить инженеров при инспекции промышленных объектов

Студенты Московского авиационного института разрабатывают дрон для проверки состояния промышленных, транспортных и других объектов. Он сможет проводить осмотры и собирать данные без участия человека, что особенно важно при работе в опасных зонах. В отличие от большинства существующих решений, ограниченных визуальной оценкой, маевский проект объединяет методы оптического и акустического контроля. Об этом CNews сообщили представители МАИ.

Проект «СКУФИК» реализуется студентами института № 1 «Авиационная техника» Георгием Скуфинским и института № 8 «Компьютерные науки и прикладная математика» МАИ Максимом Понизяйкиным при участии студентки факультета компьютерных наук Воронежского государственного университета Софьи Москаленко. Идея разработки родилась после экологической катастрофы с разливом нефтепродуктов в Керченском проливе — маевцы увидели в этом вызов, требующий инновационного решения для выявления скрытых угроз до того, как они перерастут в ЧП с печальными последствиями.

МАИ Студенты МАИ создают дрон , способный заменить инженеров при инспекции промышленных объектов

«Сейчас большинство решений, предполагающих визуальную инспекцию с помощью дронов, не позволяют оценить внутреннюю структуру объектов. Мы хотим изменить это, сделав доступным полноценный ультразвуковой анализ — даже там, куда сложно добраться человеку. Это не просто удобнее — это вопрос безопасности», — отметил Георгий Скуфинский.

«СКУФИК» представляет собой дрон, оснащенный встроенным ультразвуковым дефектоскопом и камерами. Он генерирует акустические волны, фиксирует отражения от поверхностей объектов, а затем передает данные на компьютер для их полного анализа. Такой подход позволяет быстро выявлять скрытые повреждения, которые невозможно заметить при обычном визуальном осмотре человеком. Устройство может работать в автономном режиме, совершая облет по заданному маршруту, или под управлением оператора. Также есть функция записи траектории полета для ее повторения.

Как отмечают разработчики, «СКУФИК» можно будет применять в авиации, металлургии, судостроении, энергетике и других отраслях, где важна точная и безопасная диагностика оборудования и иных объектов.

«Наш дрон дает возможность проводить полноценную диагностику даже в труднодоступных местах — на высоте, внутри конструкций или в условиях, где присутствие человека может быть опасным. Сейчас завершено создание 3D-прототипа дрона, разработано программное обеспечение, подобрана базовая комплектация в двух вариантах: с дефектоскопом и без. Следующий этап — сборка физического образца, патентование и полевые испытания», — отметил Георгий Скуфинский.

«СКУФИК» — один из первых в России дронов, совмещающих визуальный и структурный контроль, что в перспективе может стать стандартом в системе промышленной диагностики.