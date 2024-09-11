Юлия Соловьева стала новым независимым директором Whoosh

Решением общего собрания акционеров ПАО «ВУШ Холдинг» от 9 сентября 2024 г. независимым директором была избрана Юлия Соловьева. На этой позиции она заменила Антона Еремина, который занял пост первого заместителя генерального директора, при этом сохранив позицию в Совете директоров, но утратив статус независимого директора.

Дмитрий Чуйко, основатель и генеральный директор Whoosh: «Мы придерживаемся лучших практик корпоративного управления, независимые директора эффективно контролируют деятельность компании, поддерживая наши высокие стандарты прозрачности и ответственности. Избрание Юлии Соловьевой в качестве независимого директора – важный шаг к реализации амбициозных целей Whoosh и укреплению лидерских позиций компании на рынке».

Whoosh Юлия Соловьева стала новым независимым директором Whoosh

На данный момент в составе СД ПАО «Вуш Холдинг» трое независимых директоров – Юлия Соловьева, Николай Ефремов и Всеволод Розанов.

Юлия Соловьева: «Кикшеринг — одна из самых молодых и динамичных отраслей, надеюсь, что мой управленческий опыт внесет свой вклад в успешное управление компанией. Будем фокусироваться на сохранении лидирующего положения на рынке и развитии возможностей сервиса для пользователей».

Юлия имеет значительный профессиональный опыт в области интернета, ритейла, медиа и телекоммуникаций. С января 2012 по май 2022 гг. она занимала должность управляющего директора в ООО «Гугл». С 2018 по 2024 гг. была членом совета директоров МКПАО «Лента» (с 2018 по 2022 гг.) и ПАО «Софтлайн» (с 2023 по 2024 гг.), а также генеральным директором ООО «Эверест» (с 2023 по 2024 гг.).

Юлия получила образование на факультете иностранных языков Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) и прошла курс обучения по программе MBA в Harvard Business School (Бостон, США).