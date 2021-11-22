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Стартап бывшего замминистра связи России получил $500 млн инвестиций

Созданный бывшим главой «Скартела» и экс-замминистра связи Денисом Свердловым производитель электромобилей Arrival провел дополнительное размещение акций, выручив за это порядка $300 млн. Также компания разместила «зеленые» облигации на сумму $200 млн. Всего за последние полгода компания привлекла $1,3 млрд.

Arrival провела дополнительное размещение акций и облигаций

Базирующийся в Люксембурге производитель электрокаров Arrival сообщил об итогах размещения сразу двух типов ценных бумаг. Во-первых, было проведено дополнительное публичное размещение акций (Follow-on Offering).

Первоначально планировалось, что в ходе данного размещения компания продаст 25 млн своих акций (4% от общего числа). Впоследствии объем размещения был увеличен до 32 млн акций (5% от общего числа). Цена размещения соответствовала верхней границе ранее установленного ценового коридора - $9,5 за одну акцию. Объем размещения составил $307 млн.

Организаторами размещения выступили Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities, Barclays Capital и Cowen. У организаторов размещения есть опцион на приобретение дополнительно 4,85 млн акций компании (0,8% от общего числа). Это может увеличить объем размещения на $46 млн – до $353 млн.

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Денис Свердлов, бывший глава «Скартела» и экс-замминистра связи России

Одновременно компания разместила конвертируемые «зеленые» облигации объемом $200 млн. Купонный доход по облигациям составляет 3,5% годовых, срок погашения – в 2026 г. Одна облигация номиналом $1 может быть конвертируема в 84,2 акции Arrival. Покупатели облигаций в течение 30 дней смогут приобрести дополнительно ценных бумаг на сумму $45 млн, что увеличит объем размещения до $245 млн.

Поскольку облигации являются «зелеными», вырученные от их размещения средства должны быть потрачены на проекты в области электротранспорта, возобновляемой энергетики и разработку экологически эффективной продукции. Таким образом, всего в ходе двух размещений компания привлекла $507 млн. Данная сумма может вырасти до $598 млн.

Чем знаменит основатель Arrival

Компания Arrival была создана россиянином Денисом Свердловым. В 2008-2012 гг. Свердлов был первым гендиректором WiMAX-оператора «Скартел» (торговая марка Yota). Впоследствии «Скартел» перешел на технологию LTE и был продан «Мегафону». В 2013-2013 гг. Свердлов был заместителем министра связи. Свердлов через люксембургскую компанию Kinetik владеет 74,7% акций Arrival.

Как Arrival привлекал инвестиции и выходил на биржу

Среди ранних инвесторов Arrival значились производители автомобилей Hyndai и Kia, американский почтовый оператор UPS и фонды Winter Capital (создан при участии российского магната Владимира Потанина) и BlackRock.

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Электрофургон стартапа Arrival

В конце 2020 г. Arrival договорилась об обратном поглощении с американской компанией CIIG Merger, которая не имела собственных активов, но имела листинг на американской бирже NASDAQ. Такого рода компании относятся к типу SPAC: они создаются специально под будущее слияние.

В ходе первичного размещения акций (IPO) CIIG Merger привлекла путем продажи акций и варрантов $260 млн. В ходе слияния с Arrival компания CIIG Merger привлекла дополнительно еще $400 млн от фондов Fidelity Management & Research Company, Wellington Management, BNP Paribas и BlackRock.

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Электроавтобус Arrival

В ходе IPO компания CIG Merger продала 12,9 млн «публичных» варранта, каждый из которых предоставляет право приобрести одну акцию компании по цене $11,5. Дополнительно «спонсор» (создатель) CIG Merger приобрел еще 7,15 млн «частных» варрантов за $7,15 млн.

Владельцы подавляющего большинства «публичных» варрантов (12,2 млн или 96% от общего числа) предпочли реализовать их, благодаря чему Arrival выручил $140,6 млн. Оставшиеся 711 тыс. «публичных» варрантов были погашены компаний по номинальной стоимости ($7 тыс за весь объем оставшихся варрантов). У компании было такое право в случае, если рыночная цена акций превышает $18. Владельцы 4,7 млн «частных» варрантов реализовали их на безденежной основе, получив за них 2 млн акций компаний (0,3% от общего числа).

Убытки Arrival и скачки акций

Таким образом, Arrival, с момента слияния с CIIG Merger, привлек в общей сложности $1,3 млрд. При этом пока Arrival не зарабатывает и не имеет доходов. Убыток за 2020 г. составил $97 млн, за девять месяцев 2021 г. - $1,15 млрд.

В конце 2020 г. после появления информации о слиянии с Arrival цена акций CIIG Merger подскочила с $10 до $31. К апрелю 2021 г., после завершения слияния, цена акций упала до $15. К концу мая акции подорожали до $20. В середине августа котировки акций вновь упали до $10. К началу ноября они подросли до $16,7, сейчас они снова упали – до $9,9.

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Игорь Королев

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