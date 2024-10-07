Двое мошенников выманили у Apple 6000 iPhone. И уехали в тюрьму почти на шесть лет

Злоумышленники отправляли в Apple контрафактные iPhone, привезенные из Гонконга, под видом легальных поврежденных трубок и требовали обмена. Таким образом, им удалось получить от Apple более 6 тыс. аппаратов, которые затем реализовывались в Гонконге. «Операция» продолжалась более двух лет, прежде чем мошенников поймали

«Операция «Кооперация»

Двое мошенников из Китая получили солидные тюремные сроки за ущерб в $2,5 млн, нанесенный корпорации Apple. Проживавшие в Мэриленде, США, жулики в течение почти двух с половиной лет обменивали контрафактные iPhone на подлинные, используя политику гарантийного обмена.

Нерабочий контрафакт импортировался из Гонконга в США с использованием ячеек службы United Parcel Service, предназначенных для коммерческих отправлений. Фальшивые iPhone с подделанными серийными номерами и идентификаторами IMEI затем доставлялись в розничные магазины Apple и точки авторизованных сервис-провайдеров компании с требованием обменять их на рабочие устройства. Компания Apple отправляла мошенникам рабочие смартфоны отправлениями через коммерческие службы FedEx, DLH и все ту же UPS. После этого устройства переправлялись в Гонконг, где их продавали, а прибыль делилась между участниками схемы.

В результате между июлем 2017 г. и декабрем 2019 г. злоумышленникам удалось сбыть Apple более 6 тыс. контрафактных трубок (и получить столько же подлинных), прежде чем в компании заподозрили неладное.

Photo by Thom Bradley on Unsplash Мошенникам удалось получить от Apple более 6 тыс. iPhone, которые затем реализовывались в Гонконге

Двоих в тюрьму, остальным приготовиться

В декабре 2019 г. оба затейника – Хаотянь Сунь (Haotian Sun) и Пенфей Сюэ (Pengfei Xue) – были арестованы почтовой инспекцией США. Как выяснилось, ячейки с контрафактными посылками они открывали, используя свои подлинные документы, так что доказать их причастность к мошеннической операции было несложно.

«Озадачивает тот факт, что злоумышленники так легко и беззаботно наносили ущерб Apple на протяжении столь длительного времени, прежде чем там спохватились, – говорит Александр Зонов, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. – Теперь, скорее всего, у Apple поменялись подходы к безопасности продуктов, и подобные схемы провернуть уже не получится. Но пятно на репутации компании поставлено, пусть и с большой отсрочкой».

После этого прошло более четырех лет, прежде чем состоялся суд: в феврале 2024 г. присяжные признали подсудимых виновными в мошенничестве по предварительному сговору. И только в начале октября подсудимым объявили приговор. Сунь получил 57 месяцев тюрьмы (четыре года и девять месяцев), Сюэ – 54 месяца (четыре года и шесть месяцев). Сверх этого оба будут еще три года находиться под надзором. Суню предписано выплатить реституцию в размере более $1 млн, а Сюэ – без малого $400 тыс.

По делу проходят еще двое сообщников – Вэнь Цзинь Гао (Wen Jin Gao) и Дянь Люо (Dian Luo), которые активно участвовали в мошенничестве. Были ли они осуждены к настоящему моменту, неизвестно.