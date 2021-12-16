Стартап экс-замминистра связи Свердлова создал свой первый легковой электромобиль. Видео

Компания Arrival Дениса Свердлова, в прошлом заместителя российского министра связи, разработала свой первый легковой электромобиль. Он был создан при участии Uber, и на его разработку потребовалось всего полгода. Пока что это лишь прототип, но серийное производство должно начаться менее чем через два года, в июле-сентябре 2023 г.

Новинка Дениса Свердлова

Компания Arrival, основанная бывшим замминистра связи России Денисом Свердловым, показала прототип своего первого пассажирского электромобиля. Машина получила название Arrival Car, вероятно, предварительное.

По информации самой Arrival, ее новый электромобиль Car разрабатывался совместно с компанией Uber, занимающейся пассажирскими перевозками, но не с сотрудниками ее офисов, а непосредственно с водителями. О партнерстве с Uber для создания электромобиля для пассажирских перевозок Arrival объявила весной 2021 г.

Car – это будущий автомобиль такси, по своим габаритам сопоставимый с современными легковыми машинами. По заверениям разработчиков, одно из его отличий от них заключается в увеличенном пространстве для ног, притом увеличенном вдвое по сравнению с автомобилями тех же габаритов.

Новое творение Дениса Свердлова. Дизайн, вероятно, будет подвергнут изменениям

При создании Car компания Arrival делала акцент на комфорт водителя, учитывая тот факт, что машины, занятые в такси, проезжают в среднем 45 тыс. километров в год против 12 тыс. километров у обычного личного транспорта.

Arrival Car был разработан с нуля за шесть месяцев. В настоящее время Arrival готовится к началу испытаний автомобиля, но пока неясно, когда она планирует приступить к ним. Примерные сроки готовности итогового варианта Car и прогнозируемую дату его появления на дорогах общего пользования Arrival официально не раскрывает. Между тем, авторитетный портал Engadget утверждает, что первые экземпляры Car сойдут с конвейера в III квартале 2023 г., то есть менее чем через два года.

Технические характеристики автомобиля на 16 декабря 2021 г. Arrival не сообщала. Таким образом, нет данных ни о емкости аккумулятора, ни о количестве и мощности двигателей, плюс неясно, какую скорость Car может развивать, и как долго он может обходиться без зарядки.

И такси, и каршеринг в одном

Arrival планирует задействовать его не только в такси, но и в каршеринге. Будет ли Car доступен для приобретения обычными потребителями, пока неясно.

Задний ряд рассчитан на трех пассажиров

Как пишет Engadget, новое детище Arrival представляет собой замену традиционных британских такси. По данным эксперта портала Дэниэла Купера (Daniel Cooper), компании Дениса Свердлова удалось построить прототип всего за полгода за счет использования унифицированной платформы, которую Arrival применяла при разработке своих электрических автобуса (Bus) и фургона (Van). «Это означает, что компания может эффективно уменьшить ее до нужного размера и установить любую конструкцию кабины сверху», – пишет Купер.

До идеала еще далеко

Дэниэл Купер получил возможность своими глазами увидеть прототип новинки Дениса Свердлова. По его словам, Arrival Car по своим размерам напоминает хэтчбэк Volkswagen Golf (вероятно, имеются в виду современные версии, так как первые поколения были крошечными по современным меркам).





Переднее пассажирское сиденье можно складывать и отодвигать вперед вплотную к передней панели, чтобы у задних пассажиров появилось больше свободного пространства. Также эту особенность салона водители будут вынуждены использовать для перевозки багажа, поскольку, как отметил Купер, багажник в первом прототипе Car, собранном за полгода, сравнительно небольшой.

В багажном отделении могут поместиться два больших и два маленьких чемодана, и останется еще совсем немного свободного пространства. Достигается это, в том числе, за счет общей высоты кузова.

Без спортивных элементов (урезанный снизу руль) не обошлось

Второй прототип получит массу изменений и улучшений, заверил Купера исполнительный вице-президент Arrival по автомобильным платформам Том Элвидж (Tom Elvidge). Когда именно будет готова вторая версия Car, и что именно компания планирует модернизировать, он не уточнил.

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Дэниэл Купер подметил, в салоне Arrival Car есть кое-что от Model 3 – бюджетного электромобиля в кузове седан компании Tesla. Это установленный по центру передней панели огромный 13-дюймовый тачскрин размером с Apple iPad Pro. По словам эксперта, это упростит взаимодействие с различными компонентами автомобиля и упростит модернизацию салона под правый или левый руль.

Через дисплей будет осуществляться управление чуть ли не всеми функциями автомобиля

Со слов Купера, Салон Arrival Car спроектирован с использованием доступных износостойких материалов. Он обратил внимание на тканевые чехлы сидений и специальный материал пола, устойчивый к залитию. Это сделано для того, чтобы убрать салон после пассажиров было проще и быстрее.

История Arrival

Компания Arrival была основана в 2015 г. Денис Свердлов зарегистрировал ее в Великобритании, и на начальном этапе она носила название Charge R&D.

Фургон Arrival Van

В самом начале 2020 г. Стартап Свердлова получил 80 млн евро инвестиций от корейского автогиганта Hyundai, и тут же еще 20 млн евро вложила Kia. Несколькими днями позже был подписан договор между Arrival и американской логистической компании United Parcel Service (UPS) на поставку ей коммерческих электромобилей. Объем поставок, по условиям контракта, должен составить 10 тыс. автомобилей.

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В июне 2020 г., в самый разгар мировой пандемии коронавируса COVID-19, состоялась премьера электробуса Arrival Bus. Это пассажирский автобус на электротяге, пригодный для массовых перевозок людей даже в период пандемии – для этого его экипировали съемными сидениями и специальными перегородками. В первых числах начале октября 2020 г. правительство Москвы вступило в переговоры с Arrival на тему возможности запуска производства «коронавирусных» электробусов на территории столицы. Потенциальная мощность московской фабрики – до тысячи машин ежегодно.

Электробус Arrival Bus

В ноябре 2021 г. Arrival провела дополнительное размещение акций, в рамках которого выручила порядка $300 млн. Также компания разместила «зеленые» облигации на сумму $200 млн. Всего за последние полгода компания привлекла $1,3 млрд.

Кто такой Денис Свердлов

Денис Свердлов, выпускник Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», начал свою карьеру в 1995 г. с должности системного администратора на заводе «Метиз». В 1997 г. он работал консультантом по внедрению ERP систем компании МКД (Санкт-Петербург), а в 2000 г. стал предпринимателем, основав собственную компанию по внедрению ERP-систем IT Vison.

Денис Свердлов

В 2003 г., состоялось слияние IT Vision и «Корус Консалтинг», в результате чего Денис Свердлов стал управляющим партнером объединенной компании. В период с 2007 по 2012 гг. Денис занимал пост директора компании «Скартел», известной под брендом Yota.

Летом 2012 г. Денис Свердлов стал политиком – в июле 2012 г. постановлением бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева он получил должность замминистра связи. На ней он курировал ряд крупных инициатив, в том числе и введением в России принципа переносимости мобильного номера (MNP) между операторами связи.

В августе 2013 г. Денис Свердлов ушел в отставку, перейдя на должность советника. Официально это объяснялось вступлением в силу закона о запрете иметь иностранные активы чиновникам и членам их семей и наличием у супруги Свердлова зарубежного банковского счета. С этого поста он ушел в конце 2013 г., а в октябре он был утвержден на должность председателя совета директоров компании «Росэлектроника», входящей в госкорпорацию «Ростех». В 2015 г. он основал Arrival.