Экс-замминистра связи России вошел в топ-15 российских миллиардеров с состоянием $11 млрд

Компания Arrival, основанная бывшим замминистра связи Денисом Свердловым, помогла ему попасть в список 15 богатейших людей России по версии Bloomberg. Прогнозы относительно выхода Arrival на биржу NASDAQ на волне роста популярности электромобилей весьма оптимистичны, и в итоге Свердлов оказался в списке между Михаилом Прохоровым и Виктором Рашниковым.

Российско-британский миллиардер

Бывший замминистра связи и глава Yota Денис Свердлов стал участником топ-15 российских миллиардеров по версии Bloomberg Billionaires Index. Его состояние оценивается приблизительно в $11 млрд.

В этом рейтинге 42-летний Денис Свердлов оказался на 13 месте. Он уступает Михаилу Прохорову ($12,7 млрд, основатель партии «Гражданская платформа» и экс-глава партии «Правое дело»), но опережает Виктора Рашникова ($10,8 млрд), основного владельца Магнитогорского металлургического комбината.

В настоящее время Денис Свердлов живет в Великобритании и развивает свой стартап по производству электромобилей Arrival. Как сообщал CNews, в ноябре 2020 г. Свердлов решил вывести свою компанию на биржу NASDAQ по быстрой схеме путем с объединения с американской CIIG Merger Corp., - специальной технической компанией, у которой нет собственного бизнеса (Special Purpose Acquisition Company, SPAC), и которая осуществляет сделки с другими предприятиями, стремящимися стать публичными в обход IPO.

Как Свердлов попал в топ-15 миллиардеров

Предполагалось, что после объединения оценка новой компании Arrival Group составит в пределах $5,4 млрд, а доля Свердлова в ней – 75%, и после выхода на биржу его финансовое состояние могло достигнет $4 млрд, что открыло бы ему доступ в рейтинг 30 самых богатых российских миллиардеров по версии Forbes. Теперь же, пишет Bloomberg, оценка компании после выхода на биржу должна составить $15 млрд, то есть 75-процентная доля Свердлова в ней – это те самые $11 млрд.

Денис Свердлов

Издание отмечает, что рост прогнозов относительно выхода Arrival на биржу (он запланирован на I квартал 2021 г.) связан с растущей ценой акций Tesla – американского производителя электромобилей. Ее успех заставил инвесторов обратить внимание и на ее конкурентов, в число которых входят Nikola, так и не запустившая производство своих машин, и Arrival. Последняя в настоящее время располагает крупным заказом на поставку 10 тыс. фургонов с электроприводом американскому логистическому оператору United Parcel Service (UPS). Сделку стороны заключили, как сообщал CNews, в январе 2020 г. UPS будет использовать электрокары Arrival в Европе, Великобритании и Северной Америки. Стороны, как сказано на официальном сайте Arrival, договорились о поставках автомобилей в период с 2020 по 2024 гг., к тому же за UPS закреплено право дополнительно заказать еще 10 тыс. машин.

Кроме того, по данным портала Independent.ie, администрация Джо Байдена (Joe Biden), победившего на выборах Президента США в ноябре 2020 г., но пока не вступившего в должность, рассматривает полный отказ от автобусов длиной 12 метров с двигателями внутреннего сгорания к 2030 г. Она планирует заменить их на электробусы стоимостью менее $450 тыс. и производящиеся на территории США, а у Arrival как раз есть такой автобус – Arrival Bus, дебют которого состоялся в июне 2020 г. К тому же компания намерена наладить выпуск некоторых своих автомобилей на территории США.

История Arrival

Стартап Arrival был основан в 2015 г. и поначалу носил название Charge R&D. Разработка электромобилей и электробусов, то есть транспортных средств с нулевым уровнем выбросов в атмосферу – основная сфера деятельности компании.

В середине января 2020 г. стартап Свердлова обратил на себя внимание южнокорейских автогигантов – Hyundai и Kia. Компании вложили в Arrival 100 млн евро – 80 млн и 20 млн соответственно.

Сейчас в активе компании есть собственный завод в городе Банбери (Великобритания), и она хочет создать сеть микрофабрик вблизи ряда крупных городов мира, включая Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Также в ее распоряжении есть собственные центры разработок, расположенные в Великобритании, Германии, Израиле, России и США. Головной офис Arrival находится в Лондоне.

В настоящее время Arrival занимается возведением еще двух своих заводов – один расположился в Лондоне, второй – в американском штате Южная Каролина. Компания собирается начать серийное производство своих электромобилей и электробусов в IV квартале 2021 г. «В 2023 г. мы получим положительный денежный поток», – сообщил Forbes Денис Свердлов.

Упомянутый автобус Arrival Bus компания Свердлова разработала с учетом современных реалий. Это специализированный пассажирский электробус, пригодный для использования в период пандемии коронавируса – для этого его оснастили съемными сиденьями и пластиковыми перегородками для соблюдения социальной дистанции.

«Коронавирусный» электробус Arrival Bus

Arrival Bus заинтересовал мэрию Москвы – CNews писал, что в начале октября 2020 г. столичное правительство ступило в переговоры с Arrival на тему возможности запуска производства «коронавирусных» электробусов на территории столицы. Потенциальная мощность московской фабрики – до тысячи машин ежегодно.

Биография Дениса Свердлова

Денис Свердлов родился в 1978 г. в Санкт-Петербурге, окончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». В 1995 г. работал системным администратором завода «Метиз», в 1997 г. – консультантом по внедрению ERP систем компании МКД (Санкт-Петербург). В 2000 г. организовал собственную компанию по внедрению ERP-систем IT Vison.

В 2003 г., после слияния компаний IT Vision и «Корус Консалтинг», стал управляющим партнером объединенной компании. Руководил проектами по оптимизации бизнес-процессов и внедрению ИТ-систем (документооборот, ERP, системы электронного обмена документами, аналитические системы BI, бюджетирование, системная интеграция) для крупнейших компаний в отраслях розничной торговли (Metro, ЦУМ), телеком («Связьинвест», «Главный радиочастотный центр РФ»), финансы, логистика, строительство, транспорт.

До запуска в 2015 г. стартапа Arrival Денис Свердлов в период с 2007 по 2012 г. был первым директором компании «Скартел», известной под брендом Yota. В июле 2012 г. постановлением бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева Свердлов был назначен на пост замминистра связи. На этой должности он курировал ряд крупных инициатив. Так, он занимался введением в России принципа переносимости мобильного номера (MNP) между операторами связи.

В августе 2013 г. Денис Свердлов ушел в отставку, перейдя на должность советника. Официально это объяснялось вступлением в силу закона о запрете иметь иностранные активы чиновникам и членам их семей и наличием у супруги Свердлова зарубежного банковского счета. С этого поста он ушел в конце 2013 г., а в октябре он был утвержден на должность председателя совета директоров компании «Росэлектроника», входящей в госкорпорацию «Ростех».