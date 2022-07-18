EOSmobile 4.10 (iOS) от ЭОС: работать в СЭД теперь можно и с iPad, и с iPhone

Компания «Электронные офисные системы» выпустила версию мобильного приложения EOSmobile (iOS), поддерживающую iPhone. EOSmobile 4.10 для iPhone включает функционал релиза для планшета, а также учитывает особенности работы пользователей на смартфонах. Теперь можно использовать не только планшет, например, iPad, но и iPhone. Напомним, что приложение EOSmobile есть для всех популярных ОС: iOS, Android и Windows. Об этом CNews сообщили представители компании «Электронные офисные системы».

Тренд на непрерывное использование мобильных устройств для решения управленческих задач, получения информации и участия в бизнес-процессах актуален, как минимум, последние 10 лет. Эксперты говорят о «мобильной цифровизации», подразумевая под этим обязательный перевод бизнес-процессов на мобильные платформы. В мире начало этого явления датируют концом 2010-х. В России интерес к корпоративным мобильным приложениям появился немного позже, но на данный момент по уровню использования таких цифровых инструментов отечественный бизнес и госсектор практически не отличается от развитых в этом плане зарубежных стран.

Рабочая среда не только руководителей, но и обычных сотрудников все больше перемещается от ПК и ноутбуков в легкие и удобные планшеты и смартфоны. Причем телефоны в некоторых ситуациях вполне успешно заменяют – а по некоторым возможностям и превосходят – стационарные ПК. По данным IDC, около 95% сотрудников компаний сферы бизнеса используют как минимум один личный телефон в качестве рабочего инструмента.

Популярность мобильных решений для работы в СЭД также растет гигантскими темпами – и в последние годы во многом за счет «мобилизации» обычных пользователей, а не только менеджмента. ЭОС, как всегда, развивает свои решения в русле актуальных трендов и старается максимально облегчить и упростить повседневную работу всех пользователей СЭД – руководителей, менеджеров, рядовых сотрудников. Выпуск версии EOSmobile для iPhone – очередной шаг в этом направлении. Если для доступа в СЭД не обязателен планшет с установленным приложением, а достаточно и смартфона, то у пользователей становится меньше обязательных «багаж гаджетов», который нужно брать с собой, покидая офис. И гораздо меньше поводов для беспокойств (например, «забыл взять планшет»).

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На экране смартфона отображаются все привычные для СЭД рабочие папки. Открыв любую из них, пользователь будет видеть список документов, отсортированный по определенному параметру, например, по дате поступления документа в папку.