EOSmobile 4.10 (iOS) от ЭОС: работать в СЭД теперь можно и с iPad, и с iPhone
Компания «Электронные офисные системы» выпустила версию мобильного приложения EOSmobile (iOS), поддерживающую iPhone. EOSmobile 4.10 для iPhone включает функционал релиза для планшета, а также учитывает особенности работы пользователей на смартфонах. Теперь можно использовать не только планшет, например, iPad, но и iPhone. Напомним, что приложение EOSmobile есть для всех популярных ОС: iOS, Android и Windows. Об этом CNews сообщили представители компании «Электронные офисные системы».
Тренд на непрерывное использование мобильных устройств для решения управленческих задач, получения информации и участия в бизнес-процессах актуален, как минимум, последние 10 лет. Эксперты говорят о «мобильной цифровизации», подразумевая под этим обязательный перевод бизнес-процессов на мобильные платформы. В мире начало этого явления датируют концом 2010-х. В России интерес к корпоративным мобильным приложениям появился немного позже, но на данный момент по уровню использования таких цифровых инструментов отечественный бизнес и госсектор практически не отличается от развитых в этом плане зарубежных стран.
Рабочая среда не только руководителей, но и обычных сотрудников все больше перемещается от ПК и ноутбуков в легкие и удобные планшеты и смартфоны. Причем телефоны в некоторых ситуациях вполне успешно заменяют – а по некоторым возможностям и превосходят – стационарные ПК. По данным IDC, около 95% сотрудников компаний сферы бизнеса используют как минимум один личный телефон в качестве рабочего инструмента.
Популярность мобильных решений для работы в СЭД также растет гигантскими темпами – и в последние годы во многом за счет «мобилизации» обычных пользователей, а не только менеджмента. ЭОС, как всегда, развивает свои решения в русле актуальных трендов и старается максимально облегчить и упростить повседневную работу всех пользователей СЭД – руководителей, менеджеров, рядовых сотрудников. Выпуск версии EOSmobile для iPhone – очередной шаг в этом направлении. Если для доступа в СЭД не обязателен планшет с установленным приложением, а достаточно и смартфона, то у пользователей становится меньше обязательных «багаж гаджетов», который нужно брать с собой, покидая офис. И гораздо меньше поводов для беспокойств (например, «забыл взять планшет»).
На экране смартфона отображаются все привычные для СЭД рабочие папки. Открыв любую из них, пользователь будет видеть список документов, отсортированный по определенному параметру, например, по дате поступления документа в папку.