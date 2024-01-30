Мобильное приложение EOSmobile (ЭОС) теперь работает на отечественном планшете Т1100 с российской ОС «Аврора»

Специалистам, предпочитающим для работы с документами мобильные устройства, стал доступен еще один российский планшет на отечественной операционной системе. Мобильное приложение EOSmobile компании «Электронные Офисные Системы» протестировано на совместимость с планшетным компьютером Fplus Т1100-RUS с операционной системой «Аврора». Об этом CNews сообщили представители компании «Электронные Офисные Системы».

Приложение EOSmobile предназначено для доступа сотрудников в корпоративную СЭД «ДЕЛО» с мобильных устройств (планшетов и телефонов). Приложение включено в единый Реестр отечественно программного обеспечения Минцифры. EOSmobile позволяет осуществлять внушительный список операций по работе с документами, в том числе создавать или рассматривать проекты поручений, визировать и подписывать проекты документов (возможно использование электронной подписи), осуществлять исполнение поручений, а также функцию контроля исполнения. Приложение поддерживает формат работы с помощником или без него.

С помощью EOSmobile работа с документами возможна из любого удобного места. При его создании разработчики преследовали цель не только приблизить функционал к возможностям стандартных десктопных и веб-приложений СЭД, но и сделать его настраиваемым (как и интерфейс). Адаптировать «под себя» приложение очень просто – достаточно отключить неиспользуемые функции и папки, а те, которые часто нужны, расположить на рабочем пространстве в удобном порядке.

Fplus Т1100-RUS – это корпоративный планшетный компьютер отечественного производства. Планшет (под управлением российской ОС «Аврора») внесен в Реестр промышленной продукции Минпромторга.

ОС «Аврора» — отечественная мобильная операционная система, разработанная российской компанией «Открытая мобильная платформа», пятая версия которой выходит в начале 2024 г. Совместно с другими продуктовыми решениями платформа Аврора предоставляет корпоративным и государственным организациям возможность создавать собственную доверенную мобильную инфраструктуру.

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Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления корпоративными мобильными устройствами «Аврора Центр», а также других решений, которые позволяют строить доверенную мобильную среду.

«Электронные Офисные Системы» (ЭОС) – российский разработчик, специализирующийся на создании и внедрении прикладного ПО для управления документами, архивами и в целом корпоративным контентом. Компания ЭОС создана в 1994 г. Наиболее известные и востребованные продукты ЭОС – СЭД «ДЕЛО», «Архивное дело», АИС «МФЦ ДЕЛО», EOSmobile. Все они внесены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.