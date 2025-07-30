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ЭОС анонсирует выход нового кроссплатформенного приложения EOSmobile​

Компания «Электронные Офисные Системы» завершает тестирование новой версии мобильного приложения EOSmobile для работы в системе электронного документооборота. Приложение, выпуск которого запланирован на конец 2025 г., будет кроссплатформенным, получит унифицированный функционал для всех совместимых операционных систем и оптимизированный интерфейс. Об этом CNews сообщили представители ЭОС.

EOSmobile 4.14 – кроссплатформенное приложение для четырех мобильных операционных систем: iOS (16.2 или новее), Android (версия 11 и старше), «Аврора» (версия 5) и Windows. Для его работы будет необходима лицензия «КриптоПро» 5.

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