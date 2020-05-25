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«Мойофис» и ЭОС выпустили коммерческий продукт на базе ««Мойофис» SDK»

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Мойофис», компания-разработчик одноименной офисной платформы и компания «Электронные офисные системы» (ЭОС), российский разработчик систем управления документооборотом и корпоративным контентом, объявляют о старте коммерческой эксплуатации совместного продукта — модуля «Редактирование файлов», который был создан ЭОС в рамках технологического партнерства с «Мойофис» с использованием комплекса средств для разработчиков ««Мойофис» SDK».

Модуль предназначен для пользователей системы электронного документооборота ЭОС «ДЕЛО». С помощью этого опционального компонента становится возможным создавать и редактировать текстовые и табличные документы внутри СЭД с помощью программ «Мойофис». Пользователям модуля «Редактирование файлов» не требуется приобретать дополнительные лицензии на настольные редакторы «Мойофис».

Технологически, взаимодействие СЭД ЭОС «ДЕЛО» и офисного ПО ««Мойофис» Стандартный» реализовано посредством использования компонентов «Мойофис» SDK, которые обеспечивают бесшовную передачу данных между СЭД и редакторами «Мойофис». Компании-производители гарантируют полную совместимость программных продуктов, которая значительно упрощает интеграцию и сокращает сроки внедрения отечественного ПО у заказчиков. Компоненты решения лицензируются вместе, что упрощает закупочные процедуры и позволяет экономить средства в сравнении с покупкой отдельных приложений.

Модуль предоставляет два режима работы — пользователю доступны как операции внутри СЭД, так и возможность работы с файлами на локальных компьютерах. В первом случае документ не меняет своего расположения в СЭД — пользователь обращается к функции внутри системы, которая запускает приложение «Мойофис» Текст или «Мойофис» Таблица. При закрытии приложений «Мойофис», отредактированный документ автоматически подгружается в СЭД и с ним можно вести дальнейшую работу в рамках существующего процесса прохождения стадий согласования (workflow). При этом созданный в редакторах «Мойофис» документ постоянно находится под контролем СЭД.

В случае необходимости, пользователь СЭД с модулем «Редактирование файлов» может отдельно запустить редакторы «Мойофис» для работы с текстовыми и табличными документами на локальном компьютере вне зависимости от подключения к интернету. Такая потребность может возникнуть на этапе предварительной подготовки файла перед загрузкой в СЭД, либо для создания любых других пользовательских документов.

«Применение модуля «Редактирование файлов» избавляет заказчиков от длительного процесса изучения возможностей интеграции двух отечественных программных продуктов и встраивания их в существующие бизнес-процессы организации. IT-специалистам не потребуется придумывать какие-либо способы подключения и настройки — эту работу уже провели компании-разработчики, которые гарантируют совместимость продуктов и предоставляют возможность бесшовной замены существующих иностранных редакторов документов на технологии «Мойофис»», — сказал Дмитрий Комиссаров, генеральный директор «Мойофис».

«Представленный модуль можно назвать уникальным решением на рынке от двух успешных игроков рынка офисного программного обеспечения. Разрабатывая это ПО, мы решали задачу максимально плавного и безболезненного перехода наших клиентов в импортозамещенную среду. При этом, что не маловажно, мы разработали совместную комфортную и выгодную программу лицензирования, которые должны оценить наши заказчики и партнеры», — отметил Алексей Перегудов, директор по работе с партнерами компании ЭОС.

Модуль «Редактирование файлов» — опциональное дополнение для системы электронного документооборота ЭОС «ДЕЛО». Существующие эксплуатанты СЭД ЭОС «ДЕЛО» могут приобрести модуль отдельно. Новым заказчикам потребуется сначала провести анализ потребностей, аудит внутренних бизнес-процессов и сформировать техническое задание на создание СЭД, такой сервис предоставляют компании партнёрской сети ЭОС.

Модуль «Редактирование файлов» совместим с наиболее популярными операционными системами, в том числе, с отечественными ОС «Альт», Astra Linux, ROSA и другими импортонезависимыми продуктами на базе Linux.



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