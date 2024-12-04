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СЭД «ДЕЛО» в АО «ВНИКТИ» перевели на СУБД Postgres Pro

ГК «ЭОС» сообщает о завершении проекта по переводу системы электронного документооборота СЭД «ДЕЛО» на российскую СУБД Postgres Pro в АО «ВНИКТИ», дочернем обществе ОАО «РЖД». Проект реализован при участии сертифицированного партнера ГК «ЭОС» — компании «Юниксофт», специализирующейся на внедрении и сопровождении программных продуктов ЭОС. Об этом CNews сообщили представители компании ООО «Электронные офисные системы (Софт)».

На протяжении 14 лет СЭД «ДЕЛО» является основой документооборота АО «ВНИКТИ» — института в области развития железнодорожного транспорта России, занимающегося разработкой инновационных решений для повышения эффективности работы железнодорожного транспорта.

Необходимость миграции возникла в связи с государственным курсом на технологическую независимость и выходом указа Президента России «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры России». Для реализации проекта была выбрана СУБД Postgres Pro, входящая в реестр отечественного ПО и имеющая сертификат ФСТЭК.

В ходе проекта специалисты компании «Юниксофт» совместно с экспертами ГК «ЭОС» осуществили комплексную миграцию системы. Работы включали обновление СЭД «ДЕЛО», создание отдельного файлового хранилища для 250 ГБ документов, развертывание тестового стенда, адаптацию дополнительных модулей и финальный перенос производственной базы данных на новую платформу.

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Цифровизация

В результате миграции СЭД «ДЕЛО» с СУБД MS SQL Server на СУБД Postgres Pro в АО «ВНИКТИ» получило российское решение, соответствующее всем требованиям по информационной безопасности и технологической независимости, с сохранением всех преимуществ системы электронного документооборота СЭД «ДЕЛО». Пользователи системы продолжают работу в привычном интерфейсе.

«Проект демонстрирует успешный пример импортозамещения критически важных информационных систем без потери функциональности и удобства для конечных пользователей, — сказал Алексей Перегудов, директор по работе с партнерами компании ГК «ЭОС». — Нам удалось сохранить всю бизнес-логику системы, обеспечить надежное хранение документов и поддержать привычный пользовательский интерфейс СЭД «ДЕЛО»».

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