Техносерв Cloud разместил в своем облаке ИТ-инфраструктуру EOS

Облачный провайдер Техносерв Cloud объявляет о сотрудничестве с международным холдингом EOS.

EOS Group – международный холдинг, объединивший мировых экспертов с многолетним опытом работы в области управления дебиторской задолженностью. История компании EOS берет начало в 1974 году, когда в рамках юридического департамента OTTO Group была организована служба по взысканию долгов. Фокусируясь на предоставление качественного сервиса в области финансовых услуг и ориентируясь на глобальное развитие, компания стала интенсивно расширяться и выходить на рынки Европы, Америки и Азии.

Компания EOS использует «Виртуальный дата-центр» на базе VMware. Облачный центр обработки данных предоставляются по сервисной модели IaaS, что позволяет использовать легко конфигурируемый комплекс элементов ИТ-инфраструктуры без привязки к месторасположению. Кроме того, услуга обеспечивает всестороннюю защиту информации, размещенной в облаке, а также позволяет оптимизировать ИТ-инфраструктуру клиента.

«Мы рады приветствовать в нашем облаке нового клиента из финансового сектора. Его деятельность ориентирована на широкий круг клиентов – физических лиц. Высокая связность и доступность ресурсов, которые гарантирует размещение на инфраструктуре Техносерв Cloud, уверен, будут хорошей поддержкой для развития бизнеса. Кроме того, перенос приложений в облако повышает их доступность, что важно при работе с большим количеством клиентов», − отметил Михаил Блинов, руководитель Техносерв Cloud.