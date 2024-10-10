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ГК «ЭОС» подтвердила совместимость СЭД «Дело» с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и ГК «ЭОС», российский разработчик прикладного ПО для управления документами, объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу СЭД «Дело» версия 24.3 с Postgres Pro Standard, Postgres Pro Enterprise и их сертифицированными редакциями (версии 13, 14, 15, 16). Об этом CNews сообщили представители ГК «ЭОС».

СЭД «ДЕЛО» — российский программный продукт, способный выступать в качестве базовой ИТ-платформы для управления документами организаций любых масштабов и сфер деятельности. В системе «ДЕЛО» реализованы не только классические документные процессы, но и механизмы интеграции с федеральными сервисами (МЭДО, СМЭВ, ФГИС ЕПГУ, ПОС и др.), процессы коллективной работы, обсуждения, планирования, электронная подпись и шифрование, управление совещаниями, проектный офис и многое другое. СЭД «ДЕЛО» входит в реестр отечественного ПО.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

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«Уже не первый год мы продолжаем уделять особое внимание работе наших продуктов на отечественном системном программном обеспечении. Активно развивая наш флагманский продукт СЭД «ДЕЛО», мы стремимся не только расширять поддерживаемые операционные системы и СУБД, но и обеспечивать высокую скорость и надежность работы наших решений в условиях высокой нагрузки в десятки тысяч пользователей. Многолетнее сотрудничество с компанией Postgres Professional позволяет решать поставленные задачи и обеспечивать стабильную работу нашим клиентам. Мы уже успешно реализовали крупные проекты по миграции СЭД «ДЕЛО» на СУБД из семейства Postgres Pro, и в ближайшие месяцы планируем реализовать еще несколько подобных проектов», — сказал Иван Скородумов, генеральный директор ООО «ЭОС ПВ».

«Мы уже много лет плодотворно сотрудничаем с ГК «ЭОС» и регулярно проводим тестирование совместимости новых версий наших продуктов. Успешные проекты по импортозамещению и миграции на СУБД Postgres Pro, выполненные командой «ЭОС» и ее партнерами — лучший показатель нашего взаимодействия. Совместное использование СЭД «ДЕЛО» и Postgres Pro дает заказчикам еще больше возможностей в обеспечении надежности, производительности, отказоустойчивости и безопасности их ИТ-инфраструктуры», — отметил Иван Панченко, сооснователь и заместитель генерального директора Postgres Professional.

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