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В АИС «МФЦ дело» Рязанской области появился голосовой робот-помощник: он принимает телефонные звонки и отвечает на стандартные вопросы

Круглосуточный колл-центр филиальной сети МФЦ Рязанской области внедрил голосового робота, который позволяет автоматически обрабатывать значительный процент звонков и разгрузить людей-операторов. Этот совместный проект реализован компаниями «Электронные офисные системы» (ЭОС) и «Объединение когнитивных ассоциативных систем» (ОКАС), занимающейся разработкой нейросетевых вопросно-ответных и диалоговых систем для обработки языка.

Рязанская область – один из регионов, где в сети МФЦ с 2017 г. используется созданная ЭОС специализированная система АИС «МФЦ дело». В ходе проекта, завершившегося в декабре 2022 г. ЭОС и ОКАС осуществили интеграцию в АИС «МФЦ дело» голосового ассистента для автоматизации процесса телефонного консультирования заявителей. Это усовершенствование потребовалось для повышения качества и скорости обслуживания населения Рязанской области при взаимодействии с МФЦ.

Автоматизированный оператор по запросу звонящих жителей Рязанской области предоставляет такие данные как статус дел заявителей, адрес и время работы МФЦ, а также может круглосуточно записать человека на прием в МФЦ или отменить запись. Голосовой робот самостоятельно обрабатывает практически 40% наиболее частых обращений граждан на горячую линию МФЦ, а ожидаемый эффект от внедрения в течении года – от 50 до 70% самостоятельно обработанных звонков.

«Внедренный голосовой помощник позволит нам не только автоматизировать процесс приема обращений, но и значительно уменьшить процент потерянных звонков, а также разгрузить сотрудников колл-центра при пиковых нагрузках. На текущий момент, исходя из статистики звонков по I кварталу 2023 г., могу констатировать – доля звонков, переведенных на операторов, становится все ниже и ниже и стремится к 50%. Это стало возможно благодаря изначальному внедрению нейросети с более чем 1,2 тыс. вопросно-ответных пар, а также благодаря ее ежедневному дообучению. В ближайшем будущем мы не планируем останавливаться на достигнутом – будем продолжать обучать нейросеть, чтобы довести долю автоматической обработки входящих звонков минимум до 70%», – отметил заместитель директора МФЦ Рязанской области Владимир Кухлев.

«Хочу подчеркнуть, что проект не сводится к простой интеграции робота с телефонией, использующейся в МФЦ Рязанской области. Создано некое цифровое пространство минимум из трех составляющих: нейросеть, телефония и АИС «МФЦ дело». И все они работают взаимослаженно. Например, если робот «не справился» со звонком, а данных, которые у него есть, недостаточно для удовлетворения информационных потребностей заявителя, нейросеть переводит звонок на оператора. В этот момент с помощью различных технологий по анализу текста весь диалог робота с человеком переводится в текстовой режим и в доли секунды поступает на экран оператору колл-центра, который прямо из специального интерфейса АИС МФЦ может включиться в диалог, уже понимая, кто ему звонит и по какому вопросу. Внедрение такого продукта как автоматизированный голосовой помощник позволит не только обеспечить круглосуточное информирование заявителей, но и минимизировать потерянные звонки, ведущие к повышению недовольства заявителей и понижению лояльности к филиальной сети МФЦ Рязанской области. На мой взгляд, внедрение таких продуктов – один из основополагающих шагов на пути к цифровизации региона», – сказал Андрей Король, руководитель направления по развитию СМЭВ и госуслуг ЭОС.

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