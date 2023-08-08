ЭОС выпустила обновление системы автоматизации бизнес-процессов EOS4SP

Компания «Электронные офисные системы» обновила ECM-систему EOS4SP. Доработки, включенные в версию 4.9, нацелены прежде всего на оптимизацию процессов работы с документами и проектами документов. Изменения затронули исполнение и выдачу поручений и задач, некоторые элементы интерфейса, а также ряд других функций и параметров системы.

В EOS4SP 4.9 появились новые возможности для обработки задач, не исполненных либо не завершенных уволенными или отсутствующими долгое время сотрудниками. В частности, добавлена операция группового исполнения таких задач: от имени текущего исполнителя можно закрыть сразу несколько задач с вводом единого комментария и проставлением общей даты. Групповое закрытие доступно для задач «Ознакомление» и «Подготовка проекта».

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Также добавлено групповое переназначение задач на другого пользователя. Оно допускается для задач по документам («Рассмотрение» и «Исполнение документа»), совместной работы («Подготовка проекта», «Рецензирование», «Заверение», «Согласование» и «Утверждение»), а также по поручениям («Исполнение поручения» и «Контроль исполнения»). Кроме указанных изменений, добавлено несколько других возможностей в раздел работы с поручениями. С полным списком дополнений к версии EOS4SP 4.9 можно ознакомиться в документации на сайте ЭОС.

EOS4SP представляет собой систему, состоящую из нескольких модулей: документооборот, совещания, хранилище. Продукт создан на базе платформы Microsoft SharePoint Server и поддерживает ее бесплатную версию Microsoft SharePoint Foundation.