Системы электронного документооборота ЭОС совместимы с активными ключевыми носителями «Рутокен ЭЦП» 3.0

В системах электронного документооборота, разработанных компаний ЭОС, обеспечена совместимость с USB-токенами и смарт-картами современной линейки активных* ключевых носителей «Рутокен ЭЦП» 3.0, включая устройства с поддержкой NFC для бесконтактной электронной подписи на мобильных устройствах. Разработчиком и производителем данных средств электронной подписи выступает компания «Актив», технологический партнер ЭОС, российский производитель и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации. Об этом CNews сообщили представители компании «Электронные офисные системы (софт)».

Активные* ключевые носители «Рутокен ЭЦП» 3.0 — новая линейка USB-токенов и смарт-карт для подписания документов электронной подписью и строгой двухфакторной аутентификации на настольных и мобильных устройствах. Продукты линейки являются полнофункциональными аппаратными СКЗИ, сертифицированы по требованиям ФСБ и ФСТЭК.

Нейросети и не только: куда движется российская ИТ-отрасль Цифровизация

Устройства линейки «Рутокен ЭЦП» 3.0 полностью совместимы с опцией «ЭП и шифрование», разработанной ЭОС. Данная опция предназначена для защиты документов, хранящихся в системе «ДЕЛО», и сообщений, передаваемых по электронной почте, с помощью сертифицированных средств криптографической защиты информации.

*Активные ключевые носители «Рутокен» предполагают выполнение криптографических операций «на борту» устройства, токена или смарт-карты, без копирования ключа в память компьютера.