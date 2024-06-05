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Сервер мобильных решений (СМР) компании ЭОС теперь поддерживает три операционные системы, не зависящие от импорта — Linux.

Компания ЭОС продолжает улучшать свои мобильные приложения для системы электронного документооборота (СЭД) «Дело». Недавно был выпущен новый сервер мобильных приложений (CMP), который стал важным событием для заказчиков, стремящихся к импортозамещению в своих организациях. Об этом CNews сообщили представители ООО «Электронные офисные системы (Софт)».

Разработчики добавили поддержку трех российских операционных систем, основанных на свободном программном обеспечении Linux: ОС «Альт Сервера» 10; «РЕД ОС 7.3»; Astra Linux Special Edition («Воронеж») 1.7.5.

Организации, использующие систему электронного документооборота «Дело» и имеющие сотрудников, работающих удаленно, теперь могут выбрать операционную систему для сервера мобильных решений, которая не зависит от импорта. Это особенно актуально для компаний, которые ищут полностью отечественные системы для автоматизации своей деятельности и обеспечения эффективной работы сотрудников.

Все три российские операционные системы внесены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных: ОС «Альт Сервера» (регистрационный номер ПО: 1541); «РЕД ОС» (регистрационный номер ПО: 3751); Astra Linux Special Edition (регистрационный номер ПО: 369).

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Начиная с версии 4.8, выпущенной после 30 мая 2024 года, была добавлена поддержка следующих версий Postgres Pro: Postgres Pro 14.х (Standard, Enterprise и Certified); Postgres Pro 15.х (Standard, Enterprise и Certified); Postgres Pro 16.х (Standard, Enterprise и Certified).

Поддержка PostgreSQL 12 остается актуальной. Важно отметить, что Astra Linux Special Edition не включает в себя поддержку PostgreSQL 12.​

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