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Canon представила ПО EOS для проведения веб-конференций при помощи камер

Интернет Интернет-ПО
, Текст: Владимир Бахур

Canon анонсировала выпуск EOS Webcam Utility — бесплатной программы, которая позволяет подключить совместимую камеру Canon (цифровую зеркальную камеру или PowerShot) к компьютеру Mac или Windows и использовать ее в качестве веб-камеры USB. EOS Web Utility не требует дополнительного оборудования и позволит заменить имеющиеся веб-камеры: теперь пользователи смогут подключаться к виртуальным собраниям и видеоконференциям с помощью камеры Canon, что значительно улучшит изображения.

Во время изоляции компании ищут новые способы улучшить качество видеоконференций, и в ответ на эту насущную потребность Canon выпустила программу EOS Webcam Utility. Для ее использования потребуются только USB-порт и совместимая камера Canon. Эту простую бесплатную программу можно скачать с веб-сайта Canon и настроить всего за пару минут. Сейчас утилита поддерживается операционной системой Windows, но будет совместима также с MacOS, что обеспечит более широкую доступность.

Первая в своем роде программа обеспечит эффективное использование оптических технологий и инновационных решений Canon, позволив проводить видеоконференции на профессиональном уровне. Благодаря превосходным датчикам изображения камеры Canon EOS и PowerShot обладают гораздо более высоким качеством съемки при слабой освещенности, улучшенной передачей цветов и контролем глубины резкости по сравнению с традиционными веб-камерами. EOS Webcam Utility позволит коллегам видеть друг друга четко и без искажений.

Иссэи Моримото (Issei Morimoto), старший вице-президент Canon Europe по управлению продукцией, сказал: «Мы стремимся предоставлять покупателям во всем мире лучшие технические решения и инновации, будь то камеры, объективы, аксессуары или программное обеспечение. В сложившейся беспрецедентной ситуации Canon стремится объединять людей при помощи технологий EOS. Мы предлагаем высококачественное решение, на которое можно положиться».

Основные характеристики. Бесплатное программное обеспечение. Совместимость и полная поддержка в операционной системе Windows, планируется также поддержка MacOS. Улучшение качества изображения при виртуальных звонках. Улучшенное качество изображения при слабой освещенности, улучшенная передача цветов и контроль глубины резкости.

В интернет-магазине Canon представлены следующие комплекты. Комплект для видеоконференций с компактной камерой Canon PowerShot G7 X Mark III. Комплект для видеоконференций с камерой Canon EOS M50. Комплект для видеоконференций с камерой Canon EOS M6 Mark II.



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