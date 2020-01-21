«Мегафон» превратится в интернет-провайдера нового типа

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«Мегафон» расширяет фиксированный бизнес виртуальными сетями связи

Как стало известно CNews, «Мегафон» запускает проект FVNO (Fixed Virtual Network Operator) с участием интернет-провайдеров в регионах России. Используя инфраструктуру региональных операторов широкополосного доступа в интернет (ШПД), «Мегафон» совместно со своей «дочкой» Netbynet (бренд Wifire) планирует оказывать услуги фиксированной связи, в частности в рамках комплексного тарифа «Объединяй».

В современных условиях насыщенного рынка покупка ШПД-оператора или строительство собственной инфраструктуры для федерального оператора может оказаться нецелесообразной, а FVNO выступает понятным и прозрачным примером взаимовыигрышной стратегии. Федеральный игрок получает новую территорию присутствия, а региональный оператор за счет маркетинговой поддержки «Мегафона» сможет лучше монетизировать уже построенную сеть, что очень важно в условиях региональной конкуренции, пояснили CNews в «Мегафоне».

Предлагаемая компанией бизнес-модель предусматривает ежемесячные платежи «Мегафона» региональному оператору-парнеру за каждое подключение. Благодаря этому, по оценке представителей компании, партнер сможет монетизировать уже построенную, но не задействованную портовую емкость на 30-50% эффективнее. «Мегафон» берет на себя рекламную поддержку проекта, прием платежей, обслуживание клиентов в «личном кабинете» и в собственных салонах связи, продажу брендированного оборудования, используемого на стороне клиента.

Первый партнер

Первым партнером «Мегафона» по FVNO-проекту стал один из крупнейших операторов Астраханской области «Реал», обслуживающий более 180 тыс. домохозяйств. Жители региона теперь могут подключиться к тарифной линейке «Объединяй» под брендом «Мегафона».

Пакетное предложение включает домашний интернет на скорости до 300 Мбит/с, до 236 каналов цифрового сервиса «Мегафон ТВ», безлимитный мобильный интернет, различные варианты наборов голосового трафика и облачное хранилище «Мегадиск» объемом 1 ТБ.

«Мегафон» запускает FVNO в регионах России

По словам генерального директора Netbynet Андрея Батанова, в ближайшее время будут заключены договора с рядом других операторов ШПД. Переговоры с ними находятся в финальной стадии.

Тариф «Объединяй», запущенный в августе 2019 г., сейчас доступен на территории семи федеральных округов. С запуском FVNO к нему смогут присоединиться и региональные операторы.

FVNO в России

Другой представитель «большой тройки» – «Билайн» («Вымпелком») – также использует достаточно редкую для России FVNO-модель для развития собственного бизнеса фиксированных услуг связи. Свой первый, а, по данным «Билайна», и первый в России, FVNO-проект «Вымпелком» запустил в Липецке еще в 2017 г.

В мае 2019 г. федеральный оператор заключил соглашение с «Транстелекомом» (ТТК, подконтролен РЖД), который располагает обширной сетью ШПД на всей территории России.

Соглашение о партнерстве «Билайна» и ТТК предусматривало совместное использование инфраструктур ШПД для расширения территории покрытия услуг операторов. В рамках реализации первого этапа соглашения «Билайн» арендовал часть сети ТТК в районах Красноярска, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, а также в новых городах присутствия – Дивногорске и городе Бор Нижегородской области, где на тот момент не было собственной сети оператора. Предполагалось, что на втором этапе действия соглашения «Билайн» обеспечит ТТК возможность использовать собственную сеть в Ростове-на-Дону и Ставрополе.

По условиям соглашения, взаиморасчеты операторов планировалось осуществлять в рамках отчислений за совместное использование сетей, а также за услуги подключений клиентов на сети владельца инфраструктуры.

Партнерство с «Вымпелкомом» не стало для ТТК первым опытом работы по FVNO-направлению. Как ранее сообщало издание Comnews, по состоянию на март 2019 г. «Транстелеком» сотрудничал с семью региональными провайдерами телекоммуникационных услуг в Смоленской и Нижегородской областях, Республике Коми, Краснодарском крае, Западной и Восточной Сибири и других регионах.

В рамках собственной партнерской программы оператор предлагал несколько вариантов сотрудничества: предоставление техохвата (как односторонний, так и взаимный), допродажа услуг цифрового ТВ на сети партнера или полная сдача инфраструктуры в аренду ТТК. В зависимости от выбранной схемы выгода локального провайдера могла составлять до 50%.