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Wildberries выплатил предпринимателям 5,4 млн руб. субсидий за открытие новых самовывозов

В первый месяц работы программы, с 15 августа по 15 сентября 2022 г., владельцы новых партнерских самовывозов Wildberries получили свыше 5,4 млн руб. субсидий за открытие новых пунктов в приоритетных локациях – там, где россияне больше всего испытывают потребности в точках шаговой доступности. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Общий же доход владельцев партнерских точек выдачи заказов Wildberries в этот период увеличился на 74% по сравнению с летним периодом, до введения новой программы.

Наибольший оборот в августе-сентябре 2022 г. отмечен в ПВЗ: Северобайкальск (респ. Бурятия) – 31 млн руб.; Махачкала (респ. Дагестан) – 23,3 млн руб.; Сочи – 22,3 млн руб.; Алдан (респ. Якутия) – 20,3 млн руб.; Дивногорск (Красноярский кр.) – 15,2 млн руб.

«Программа субсидирования позволяет оказать малому бизнесу дополнительную поддержку в период высокого сезона продаж, помочь им быстрее окупить вложения в открытие пунктов выдачи и увеличить доходы. За календарный месяц, с конца августа 2022 г., предприниматели открыли почти 2 тыс. новых точек, в результате чего их общее число превысило количество наших собственных самовывозов. Таким образом мы предоставляем малому бизнесу возможность зарабатывать на открытии новых ПВЗ и удовлетворять потребности россиян в социально значимых товарах», — сказали представители Wildberries.

На конец сентября 2022 г. общее число собственных и партнерских пунктов выдачи заказов Wildberries превысило 26,2 тыс.

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Wildberries представил новую программу субсидирования открытия партнерских пунктов выдачи заказов в августе 2022 г. В ее рамках владельцы ПВЗ после запуска объекта получают субдсидии в виде повышенного процента выплат от оборота ПВЗ: в первый месяц работы дополнительная выплата составляет до 3% от оборота ПВЗ, во второй – до 1,6%, в третий – до 0,8%. Таким образом, общий размер дохода в первый месяц работы точки выдачи может составить до 7,3% от оборота. С четвертого месяца владельцы ПВЗ будут получать стандартный доход в размере от 2 до 4% от оборота.

Размер вознаграждения зависит от расположения объекта: на интерактивной карте Wildberries отмечены «зеленые зоны» с наиболее выгодным тарифом, на остальных участках действует стандартный тариф.

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