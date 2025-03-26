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Первые отечественные базовые станции вышли в эфир в Красноярском крае

ПАО «МТС» сообщает о запуске в эфир первых российских базовых станций «Иртея» в Красноярском крае. Новое телеком-оборудование стандарта LTE установлено в населенных пунктах Богучанского, Емельяновского и Тасеевского районов, а также в городах Дивногорск и Назарово. Всего до конца 2025 г. будет запущено 1000 базовых станций в 37 регионах России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Первыми в Красноярском крае протестировали работу отечественного LTE жители села Устюг. Это одно из старейших поселений региона, основанное в 1756 году переселенцами из деревни Монастырщина Енисейского уезда (ныне — село Рождественское). Сейчас в Устюге проживают более 1000 человек, здесь функционирует средняя школа, сельская участковая больница, дом культуры и библиотека. Теперь социальные объекты и жилые дома в населенном пункте обеспечены связью от МТС.

Запуск пяти отечественных базовых станций в Красноярском крае — часть общероссийского проекта. Первые базовые станции «Иртея» заработали в сети МТС в декабре 2024 г. Новое оборудование запущено в разных климатических зонах — от Крайнего Севера до европейской части и юга России. Это позволяет изучить его работу в разных условиях и ознакомить с ним технических специалистов МТС.

«Запуск в эфир базовых станций отечественного производства в Красноярском крае станет по-настоящему неоценимым для развития отрасли в нашей стране. Масштабы региона позволяют использовать новое оборудования в различных климатических зонах — в таежных лесах, степи, тундре и даже арктических пустынях. Опыт использования оборудования на реальной сети позволит точнее определить дальнейшие работы для максимально полного удовлетворения потребностей операторов. Мы же продолжим развивать качество связи МТС в городах и малых населенных пунктах края», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

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