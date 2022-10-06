Восемь муниципальных архивов Красноярского края оснастили сканерами «Эларскан»

Отечественные комплексы планетарного сканирования «Эларскан А2-400Р» поставлены в городские архивы и архивные отделы районных администраций для оцифровки наиболее ценных и востребованных документов. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Современные планетарные сканеры для высококачественной и бережной оцифровки документов любого физического состояния появились сразу в нескольких архивах Красноярского края, — «Эларскан А2-400Р» установили в архивном отделе администрации Большемуртинского района, в архиве Богучанского района, в муниципальных архивах Ирбейского и Манского районов, а также в администрации Пировского муниципального округа, Северо-Енисейского и Ужурского районов.

«Эларскан А2-400Р» предназначен для качественной и быстрой оцифровки как сшитых, так и расшитых документов. V-образная книжная колыбель имеет возможность раскрытия на 90, 120 и 180 градусов. Использовать профессиональное оборудование в архивах смогут для сканирования оригиналов толщиной до 15 см и весом до 15 кг. Стоит отметить, что модели «Эларскан» входят в реестр РЭП и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки документов и фондов в соответствии с требованиями регуляторов.

С помощью «Эларскан» в муниципальных архивах в первую очередь оцифруют наиболее востребованные и ценные оригиналы. Создание цифровых копий архивных материалов дает возможность больше не обращаться к бумажным оригиналам, тем самым обеспечив сохранность фондов и увеличив скорость работы с ними, в частности, для оказания социально-правовых услуг гражданам.

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Корпорация «Элар» – российская ИТ-компания с опытом внедрения передовых решений в области цифровой трансформации. Основное направление деятельности ориентировано на разработку и поставку отечественных импортозамещающих технологий для управления документами, оцифровки и организации доверенного хранения информации.